Cine este Alexandru Bunea de la Chefi la cuțite 2023. Concurentul face parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu, în sezonul 12

Cine este Alexandru Bunea de la Chefi la cuțite 2023. Chef Florin Dumitrescu i-a oferit o tunică magenta.

Alexandru Bunea are 34 de ani, vine din București și de profesie este sportiv de performanță și antrenor fitness. Concurentul din echipa magenta este campion național la powerlifting și lucrează ca bucătar de aproximativ 14 ani.

Pasiunea sa pentru sport a venit datorită felului în care arăta. Concurentul a povestit că la un moment dat a fost foarte gras, iar apoi a slăbit foarte mult. Pentru a se menține la o greutate constantă, Alexandru mănâncă de dietă cam 10 luni pe an și nu consumă carne.

„Când aveam 14 ani, părinții mei au divorțat, iar eu am început să nu mai frecventez școala. Am renunțat la școală. Aveam niște anturaje dubioase și până să fiu arestat pentru trafic de droguri nu am realizat cu adevărat că o luasem pe o pantă greșită. Am scăpat cu o suspendare, dar acela a fost momentul în care m-am hotărât să-mi schimb viața”, a povestit Alexandru Bunea.

În prezent, concurentul lucrează ca bucătar la o cantină și ocazional se ocupă și de evenimente private.

Concurentul face parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu, în sezonul 12

Alexandru Bunea a pregătit „Fried Tofu” la preselecțiile de la Chefi la cuțite, spre uimirea juraților.

„O să gătesc Fried Tofu, un fel de brânză prăjită vegană. Preparatul acesta este pur și simplu un preparat din mintea mea, nu e inspirat de nicăieri. Sper să iasă ceva de vis. O să fie o nebunie de gusturi și cu siguranță o să mă ducă mai departe.

Merit să ajung într-o echipă pentru că pot să arăt că merge să gătesc și vegetarian, vegan, cu gust.” , a povestit Alexandru Bunea.

Preparatul său de la preselecții i-a adus trei cuțite și a dezvăluit că își dorește să facă parte din echipa lui Florin Dumitrescu, mai ales că a avut ocazia să lucreze cu el, în urmă cu mai mult timp.

Alexandru s-a descurcat foarte bine la probele eliminatorii, astfel că Chef Dumitrescu a hotărât să îi ofere tunica magenta, care îi asigură un loc în echipa sa.

Sursa: a1.ro