In articol:

Cine este Alice Peneacă, fosta soție a lui Bobby Păunescu. Actrița este din nou într-o relație și în urmă cu câteva luni a anunțat că va deveni mamă.

Cine este Alice Peneacă, fosta soție a lui Bobby Păunescu

Alice Peneacă s-a născut la data de 31 octombrie 1991. Este una dintre cele mai îndrăgite actrițe, precum și model internațional. Aceasta a apărut în atenția presei, în momentul în care s-a căsătorit cu regizorul Bobby Păunescu.

Se pare că lucrurile nu au mers cum ar fi trebuit între cei doi, astfel că au divorțat în 2018, la 3 ani de la căsătorie.

În prezent, Alice Peneacă iubește din nou. Actrița este într-o relație de mai bine de un an, cu Dragoș Calaminte. Alice a anunțat de curând că urmează să devină mamă, dar nu a dezvăluit sexul bebelușului.

Alice Peneacă apare în filmele: „Pioneers' Palace” (2015), „Pup-o mă!”(2022), „Ouăle, franceza și ardelenii”(2023).

Citește și: Actorul Dragoș Moștenescu, Costel din ”La bloc”, dezvăluie motivul pentru care a părăsit definitiv România: "A fost un gram de nebunie"| EXCLUSIV

Cine este Alice Peneacă, fosta soție a lui Bobby Păunescu. Cei doi au fost căsătoriți 3 ani [Sursa foto: Instagram Alice Peneaca]

Citeste si: Cum se comportă Bursucu în relația cu Andreea. Prezentatorul TV și-a recunoscut toate defectele: „Ne-am și despărțit la un moment dat”- kanald.ro

Citeste si: Alertă la nivel mondial Ne apropiem de pragul critic- stirileprotv.ro

Alice Peneacă și Bobby Păunescu au divorțat în 2018

Alice Peneacă și Bobby Păunescu s-au căsătorit în 2015, după ce afaceristul a încheiat o relație de 10 ani cu Monica Bârlădeanu.

Căsnicia lor nu a durat prea mult, chiar dacă păreau suflete pereche.

După o căsătorie de 3 ani, cei doi au divorțat la sfârșitul anului 2018. Alice Peneacă a declarat la un moment dat, că unul din motivele separării lor ar fi fost nepotrivirea de caracter.

„Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul.

Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune! Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea.

Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, a spus Alice Peneacă.

Citește și: „Important este să fiu fericită” Ramona Olaru nu s-a ferit să spună totul despre relația cu Cuza, fostul iubit, după ce au devenit colegi de emisiune. Ce se întâmplă, de fapt, între ei?

Citeste si: „Gravidenia nu este o boală” Lia Bugnar, reacție tranșantă la adresa lui Theo Rose- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă, cu o zi înainte de Sf. Constantin și Elena?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul despre presupusul "scandal" în care este implicat David Popovici. Ce s-a întâmplat, de fapt, în fața liceului în care dublul campion mondial dă BAC-ul: "Te dau în judecată, să fie clar"- radioimpuls.ro

Cine este Alice Peneacă, fosta soție a lui Bobby Păunescu. Cei doi au fost căsătoriți 3 ani [Sursa foto: Instagram Alice Peneaca]

Alice Peneacă este însărcinată

Alice Peneacă este într-o relație cu Dragoș Calaminte, de aproape 2 ani. Iubitul ei este antreprenor în Constanța și se ocupă cu afaceri în domeniul digital.

La începutul anului, fosta soție a lui Bobby Păunescu a anunțat pe rețelele de socializare că este însărcinată. Actrița a publicat un filmuleț, cu mesajul „ Echipa noastră se mărește”, iar felicitările nu au întârziat să apară.

„El mă susține în tot ceea ce fac. Suntem nedezlipiți! E foarte frumoasă viața mea, atât vă pot spune. Și suntem și foarte potriviți, ne place spiritul de aventură. Ne înțelegem bine și e totul frumos.

N-am ce să zic mai mult, cred că, de altfel, se vede și din afară, se simte energia.”, a declarat Alice, conform click.ro.

Surse: click.ro, libertatea.ro