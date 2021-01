Cine este Alin Sălăjean, concurent la Survivor România 2021. Ce vrea să arate războinicul în competiție: „Este un test” FOTO

In articol:

Cine este Alin Sălăjean, concurent la „Survivor România” 2021, sezonul 2. Prezentatorul de evenimente din echipa Războinicilor a avut propria emisiune la un radio din Cluj.

Alin Sălăjean face parte din echipa Războinicilor de la „Survivor România” 2021 , alături de Marilena Cuciurean , Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghita, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Moșneagu, Albert Oprea, Sorin Pușcașu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Camara.

Sălăjean are 35 de ani și este prezentator de evenimente. Este căsătorit și, în prezent, locuiește la Cluj. A lucrat și în televiziune și a prezentat o emisiune la un radio din Cluj. Alin consideră că această competiție este, în primul rând, o competiție dusă la nivel psihic și își dorește să demonstreze că o minte ascuțită și un psihic de fier pot face minuni.

"Pentru mine Survivor este un test al răbdării, al inteligenței, un test al depăşirii limitelor şi, nu în ultimul rând, un test al supraviețuirii. Îmi vor lipsi momentele de linişte sufletească alături de soția mea, bucuria cățelului meu, în momentul în care mă vedea, şi acei cinci prieteni adevărați”, a declarat Alin Salajean.

Alin Sălăjean, susținut de comunitatea online

Concurentul de la„Survivor România” 2021, sezonul 2, a fost copleșit de mesaje și aprecieri din partea susținătorilor din mediul online. Alin a ținut să le mulțumească susținătorilor săi pe rețelele de socializare.

„Mii de mesaje, mii de comentarii, sute de like-uri și distribuiri. Cu toată puterea și cu toată dorința mea de a învinge voi merge în această luptă – știind că am alături o comunitate care mă sprijină și mă susține la fiecare pas. De când am anunțat participarea mea la Survivor Romania m-ați făcut fericit pentru că mi-ați arătat că nu sunt singur. Vă mulțumesc din inimă pentru energie, motivație și puterea pe care mi-o furnizați cu fiecare cuvânt. Vă urez de pe acum un an cât mai bun, cu sănătate – că-i mai bună decât toate, cu dorințe împlinite și toți cei iubiți alături.Să ne ajute Dumnezeu să trecem peste orice obstacol. Vă mulțumesc din nou, oameni frumoși. La mulți ani! 2021, vin cu toată forța!!!”, a scris Alin Sălăjean de la Survivor pe rețelele de socializare.

Telespectatorii vor putea urmări show-ul în cinci zile ale săptămânii. Mai exact, emisiunea „Survivor România” 2021, sezonul 2, va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la ora 20:00.