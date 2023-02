Cine este Alina Gorghiu. Biografie: vârstă, studii, carieră, familie, viață politică

In articol:

Cine este Alina Gorghiu. Numărându-se printre cele mai de succes femei din politică, Alina Gorghiu ocupă funcția de vicepreședinte al Senatului, dar și de senator în circumscripția electorală Timiș.

Cine este Alina Gorghiu

Alina Gorghiu s-a născut pe 16 septembrie 1978 în Tecuci, Galați. În prezent, Alina Gorghiu ocupă mai multe funcții: cea de vicepreședinte al Senatului și de membru al Comisiei pentru politică externă și al Comisiei pentru cultură și media.

Până în anul 2004, Alina Gorghiu a ocupat funcția de consilier local al sectorului 5, iar după alegerile legislative din 2008, a obținut un loc în Camera Deputaților. În 2014, Alina Gorghiu a ajuns să ocupe funcția de președinte al Partidului Național Liberal. În 2016, Gorghiu a luat o pauză de la politică și a demisionat atunci când l-a născut pe fiul său.

Cine este Alina Gorghiu. Totul despre cum se împarte între viața politică și cea de mamă [Sursa foto: Facebook]

Ce studii are Alina Gorghiu

În 2001, Alina Gorghiu a absolvit cursurile Facultății de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București.

Între 2002 și 2003, a făcut studii masterale în Științe Penale Criminologie la Facultatea de Drept din cadrul Universității București.

Între anii 2004-2006, Alina Gorghiu a făcut un master în domeniul Dreptului penal al afacerilor din cadrul Universității Hyperion. La doar câteva luni după absolvirea studiilor masterale, Alina Gorghiu a început studiile post-universitare la Colegiul Național de Apărare, specializarea Securitate și Apărare Națională în cadrul Universității Naționale de Apărare.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Alinei Gorghiu

Pe lângă faptul că are o carieră de succes, Alina Gorghiu are și o familie frumoasă. În anul 2016, Alina Gorghiu s-a căsătorit cu Lucian Isar, cu care are doi copii: pe Noah, în vârstă de șase ani, și pe Amon, în vârstă de patru ani.

Lucian Isar, soțul Alinei Gorghiu, a fost ministru pentru Mediul de Afaceri în guvernul Victor Ponta. În prezent, soțul Alinei Gorghiu este reprezentantul României la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Soțul Alinei a absolvit studiile Universității din București și mai apoi, a făcut un master în matematici financiare la Oxford și la Harvard, dar și un MBA (Master of Business Administration) la Universitatea din Chicago.

