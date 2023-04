Cine este Alina Olariu de la „Bravo, ai stil!” 2023. Vezi cu ce se ocupă concurenta din sezonul 8

In articol:

Cine este Alina Olariu de la „Bravo, ai stil!” 2023. Vezi cum s-a prezentat concurenta în prima ediție a emisiunii „Bravo, ai stil!” sezonul 8, difuzată la Kanal D2.

Cine este Alina Olariu de la „Bravo, ai stil!” 2023

Alina Olariu de la „Bravo, ai stil!” 2023, are 29 de ani si e din Sibiu. Concurenta de la “Bravo, ai stil!, sezonul 8, activează de cinci ani în industria de beauty ca make-up artist.

Alina Olariu mizează pe un stil vestimentar atât sexy, cât și casual. Concurenta de la “Bravo, ai stil! 2023 spune despre ea că este o fire ambițioasă, impulsivă și descurcăreață.

Alina s-a ocupat de chipul multor vedete printre care Theo Rose și Adelina Pestrițu. Concurenta de la „Bravo, ai stil!” 2023 este apreciată pentru talentul său și pentru transformările spectaculoase pe care le face fetelor care îi calcă pragul salonului.

Alina Olariu de la „Bravo, ai stil!” 2023 [Sursa foto: Kanal D2]

Alexandru Abagiu, în juriul „Bravo, ai stil!”, alături de Raluca Bădulescu şi Maurice Munteanu

Cu o carieră de peste 25 de ani în domeniul modei şi al frumuseţii, Alexandru Abagiu este un adevărat magician al culorii si al tehnicii machiajului. Munca sa a putut fi admirată în numeroase campanii pentru clienţi mondiali de top precum Victoria’s Secret, L' Oréal,

Garnier, Lancôme, sau în publicaţii internationale precum Cosmopolitan, Glamour, Vogue USA, Elle etc. Alexandru Abagiu a colaborat cu nume celebre precum Claudia Schiffer, Natalie Portman, Penelope Cruz, Aishwarya Rai, Jude Law, Alain Delon etc., de asemenea, cu mari fotografi, precum şi cu cele mai importante nume din domeniul frumuseţii, pentru proiecte de referinţă. Cele trei premii Elle Style Awards câştigate pentru Best Make-up Artist îl plasează în Hall of Fame de peste cinci ani, în cadrul Elle International.

Alexandru Abagiu este make-up artist oficial Lancôme in Romania. A lucrat 10 ani şi în culisele Festivalului Internaţional de Film de la Cannes ca make-up artist pentru L’Oreal, dar şi al starurilor de prim calibru din întreaga lume. Cu toata această experienţă extraordinară, Alexandru Abagiu va veni în sprijinul concurentelor de la „Bravo, ai stil!”, în calitate de mentor, de profesor.

„Sunt onorat de invitaţia de a face parte din acest proiect, urmăresc <Bravo, ai stil!> încă de la prima ediţie a show-ului, atât din perspectiva unui simplu telespectator, cât şi din perspectiva profesionistului care încearcă să rămână ancorat în realitatea în care activează şi să îi ia pulsul. Sunt foarte fericit să mă aflu la masa Juriului <Bravo, ai stil!> şi îmi doresc să văd noua generaţie de concurente, să le înţeleg reperele, să le observ mai de aproape estetica şi să ma las suprins şi intrigat. Şi pentru că rolul meu în emisiune este, în primul rând, unul educativ, îmi doresc să pun pe tavă toate informaţiile pe care am avut şansa să le acumulez în aceşti ani mulţi de experienţă. Cred că va fi un nou sezon foarte proaspăt, cu potenţial enorm în conturarea următorului val de influenceri şi formatori de opinie în modă şi beauty”, a spus Alexandru Abagiu.