Cine este Alina Vandenberghe, fondatoarea Chili Piper. Compania antreprenoarei din România este pe cale să devină unicorn

Alina Vandenberghe este o femeie împlinită, care se bucură de un succes fulminant pe plan profesional, dar și pe cel personal, având o familie fericită. Fondatoarea Chili Piper a părăsit România pentru SUA în urmă cu 13 ani, pentru a lucra în domeniul aplicațiilor de mobile.

Cine este Alina Vandenberghe, fondatoarea Chili Piper

Alina Vanderberghe este născută în București, iar în urmă cu 13 ani a plecat din țară cu doar o diplomă de absolvire de la o universitate din România, pentru a munci în SUA, în aplicații mobile .

Cariera tinerei a început cu un post de intern la compania Thomson Reuters, urmând ca după un an să i se ofere o șansă foarte importantă, aceea de a lucra la o aplicație de știri pentru un produs Apple. Datorită talentului și implicării sale, proiectul a fost un adevărat succes, primind la lansarea aplicației laude din partea CEO-ul Apple.

După primul proiect finalizat cu succes, cariera Alinei Vanderberghe a fost în continuă ascensiune, ajungând în doar șase ani Senior Vice President al companiei. Ajunsă la un nivel înalt, femeia de afaceri a riscat, iar în 2016 și-a înființat propria companie.

Pentru a pune bazele propriei afaceri, Alina Vanderberghe și-a vândut casa și mașina, obținând un capital pentru a deschide un bussines. Din fericire, riscul asumat de tânăra a fost în favoarea ei, iar în prezent este directoarea Chili Piper, o companie cu peste 140 de angajați.

„E un pic nebunie pentru că ai 99,99% șanse să pierzi tot. Majoritatea companiilor care încep nu reușesc să aibă succes. Știam asta dinainte, că șansele de succes într-un start-up sunt foarte mici, dar e un procentaj de nebunie și de curaj.

Nu cred că au înțeles gravitatea situației la fel de bine ca și mine, pentru că erau mai mult la distanță și nu se văd sacrificiile care se fac și nu cred că au înțeles foarte bine nebunia, dar dacă cineva ar fi fost expus, la nivelul de salariu în corporații pe care îl aveam cu multe zerouri în spate, e clar că nu m-ar fi susținut nimeni.”, a spus Alina Vanderberghe.

De la înfințarea companiei Chili Piper a avut parte de finanțări în valoare de 54 de milioane de dolari, iar în prezent este pe cale să înregistreze un succes colosal, și anume, de a fii evaluată la mai mult de un miliard de dolari.

În cadrul unui interviu, Alina Vanderberghe a declarat că succesul de care se bucură este datorat sistemului de învățământ din România.

„În România se consideră că doar prin muncă grea poți să reușești, iar accentul cade pe o etică riguroasă a muncii. Așa că am învățat să muncesc din greu pentru a-mi urmări obiectivele. Chiar și acum mă simt vinovată când mă duc să-mi fac manichiura, de exemplu, pentru că am impresia că e o distragere de la munca grea și continuă pe care am fost învățată că trebuie să o fac.”, a declarat femeia de afaceri.

De asemenea, antreprenoarea românca a adăugat că o reușită importantă în afaceri este datorată și oamenilor de langă tine.

„Un lucru pe care l-am învățat din experiența mea corporatistă este că nu poți face lucruri mărețe de una singură. Trebuie să te înconjori cu oameni care sunt mai deștepți ca tine și de la care ai ce învăța.”, a mai spus românca.

Alina Vandenberghe împreună cu soțul și cei doi copii [Sursa foto: Instagram]

Pe lângă succesul în lumea afacerilor, Alina Vanderberghe este o persoană împlinită și pe plan personal. Românca este mamă și o soție fericită, fiind stabilită în SUA împreună cu soțul ei și cei doi copii.