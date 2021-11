Cine este Amalia Struț de la Mireasa, sezonul 4. Concurenta formează un cuplu cu John

In articol:

Cine este Amalia Struț de la Mireasa, sezonul 4. Concurenta este una din cele nouă fete înscrie la Mireasa 2021, sezonul 4.

Cine este Amalia Struț de la Mireasa, sezonul 4

Amalia Struț este noua concurentă de la Mireasa, sezonul 4. Frumoasa brunetă vine din Satu Mare, însă o bună perioadă din adolescență și-a petrecut-o în Franța, la Paris, acolo unde a studiat la un liceu cu profil economic.

”Mă numesc Struț Amalia Ligia, am 21 de ani. Până la vârsta de 14 ani am crescut în Satu Mare, pe urmă m-am mutat cu părinții mei în Paris, unde am terminat liceul de contabilitate. În Franța am stat aproape 8 ani de zile, sincer să fiu, nu mi-a plăcut deloc Parisul, iar la începutul anului am hotărât să mă stabilesc singură în România. Hobby-urile mele sunt, modelingul, make-up-ul, desenul și dansul”, a spus Amalia.

Amalia Struț de la Mireasa, sezonul 4 [Sursa foto: Instagram]

Amalia Struț a avut prima relație la vârsta de 16 ani, iar lucrurile păreau că se îndreaptă către ceva serios, însă nu a fost așa. Bruneta a fost înșelată și a suferit din pricina logodnicului mult prea gelos.

” La 16 ani, după șase luni de relație a decis să se mute la mine în Franța, m-a cerut în căsătorie, urmând ca mai apoi să programăm și nunta.

Mi-a scris un fost coleg de facebook, La mulți ani, iar în momentul în care a văzut că i-am răspuns, mi-a spart telefonul, a încercat să mă lovească, asta de față cu ai mei și de aici au început certurile.

Am pus punctul final când am aflat că el mă înșală”, a mai povestit bruneta.

Amalia Struț formează un cuplu cu John

Amalia Struț a mărturisit în casa Mireasa că la vârsta de 19 ani a apelat la chirurgul estetician pentru a-și augumenta sânii.

”La vârsta de 19 ani am decis să îmi pun implanturi fiindcă nu mă simțeam bine în pielea mea, nu aveam încredere de sine”, a povestit Amalia.

Inițial, bruneta a intrat în casa Mireasa ca să îl cucerească pe Alexandru Brebenoiu, fostul iubit al Adelinei. Însă, mai apoi a intrat într-o relație cu Ion Ilie, numit și John.

”Bărbatul ideal pentru mine ar trebui să fie sincer, loial și foarte romantic. Am hotărât să renunț la facultate anul acesta și să intru în casa Mireasa pentru a-l cunoaște pe Alexandru”, a încheiat Amalia Struț, noua concurentă din casa Mireasa, sezonul 4.