Cine este Amelia Racea de la Românii au Talent 2023. Concurenta este campioană europeană la bârnă

Cine este Amelia Racea de la Românii au Talent 2023. Concurenta a uimit publicul prin numărul de acrobație pe care l-a prezentat la Românii au Talent, sezonul 13.

Amelia Racea de la Românii au Talent 2023 are 28 de ani, este din București și a practicat gimnastica de performanță, însă la Românii au Talent, sezonul 13, a prezentat un număr de acrobație.

Amelia Racea, campioana europeană la bârnă, s-a accidentat la spate, înainte de olimpiada de la Londra. Însă după acest eveniment trafic din viața ei, s-a ridicat și a intrat în lumea circului și s-a perfecționat în echilibristică. Acum și-a fixat un nou obiectiv, să devină cea mai bună echilibristă din România.

”Mă numesc Amelia Racea, am 28 de ani, iar acum sunt artist acrobat la Circul Metropolitan. Am practicat gimnastica de performanță timp de 12 ani. Sunt campioană europeană la bârnă și medaliată cu bronz la individual compus.

La lotul de gimnastică, împreună cu mine, au fost Ana Porgras, Larisa Iordache, Diana Bulimar, Sandra Izbașa, Cătălina Ponor. Am prins mai multe generații, să spun așa. Am renunțat la gimnastică când aveam 18 ani din motive medicale. A fost una dintre cele mai grele decizii. După ce am terminat cu gimnastica, viața mea a fost una debusolantă. Trebuia să mă adaptez la o viață normală, cum s-ar spune. Îmi era teamă să ies pe stradă. A fost dificil.

În lumea circului am intrat printr-o invitație la un spectacol al circului, unde mi-a plăcut super mult, m-am simțit foarte bine, m-au băgat în povestea lor și atunci am simțit să fie și eu parte din spectacol și cred că mi-a lipsit foarte mult și publicul și adrenalina, dar cred că dorul de podiumul gimnasticii m-a adus pe scena circului.

De patru ani mă antrenez. Ușor începe să prindă contur visul meu de a fi cea mai bună la echilibristică în România. Vreau să inspir cât mai mulți copii să facă mișcare, orice fel de mișcare, să-și găsească pasiunea și să se țină de ea”, a povestit concurenta, înainte de a urca pe scenă.

Amelia Racea, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Cei patru jurați de la Românii au Talent, sezonul 13: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, au apreciat momentul artistic oferit de Amelia Racea și i-au acordat concurentei doar voturi pozitive.

„Mă înclin în fața talentului tău și a muncii tale și a faptului că ai știut să te reorientezi, să rămâi activă tot pe genul de sănătate, sport și spectacol. Ne-ai făcut mândrii înainte și ne faci mândrii în continuare. Eu am simțit o mândrie când mi-am dat seama că ești a noastră.”, a spus Andra.

„Cred că este un mare noroc sau o alegere foarte importantă și pentru tine această trecere din gimnastică la acrobație, pentru că din câte știu eu soarta gimnaștilor profesioniști după ce sunt nevoiți să se oprească din sportul ăsta nu e foarte roz. Tu ai găsit o modalitate de a străluci în continuare. Tu nu continui mediocru ceea ce ai făcut bine în primii ani de profesie. Tu duci mai departe, transformi și dai strălucire ca steaua care după prima perioadă de viață explodează și mai are o viață, mai strălucitoare decât prima etapă”, a spus Dragoș Bucur.

