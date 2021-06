Cine este Ana Bene de la Burlacul 2021. Andi Constantin este fascinat de frumoasa ardeleancă

Ana Bene de la Burlacul 2021 [Sursa foto: Instagram] 23:05, iun 10, 2021 Autor: Elena Popescu

Cine este Ana Bene de la Burlacul 2021. Frumoasa clujeancă a avut parte de clipe de neuitat în compania Burlacului, Andi Constantin.

Cine este Ana Bene de la Burlacul 2021

Ana Bene locuieşte în Cluj, are 35 de ani şi lucrează ca make-up artist şi cosmeticiană în propriul salon de înfrumuseţare. Frumoasa ardeleancă a avut parte de o seară de neuitat alături de Andi Constantin, după ce acesta i-a trimis o scrisoare prin care a invitat-o la un date.

Ana Bene şi Andi Constantin s-au plimbat pe malul mării, au călărit şi au luat cina sub clar de lună. Tot acolo, concurenta i-a făcut Burlacului o mărturisire dureroasă. Frumoasa concurentă i-a spus lui Andi Constantin că s-a luptat cu cancerul la sân.

"Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine. Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani", i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.

Andi Constantin, impresionat de Ana Bene

Andi Constantin vede în Ana Bene o femeie puternică şi o luptătoare. Fata este pe gustul Burlacului, deoarece acestuia îi plac oamenii care au un caracter puternic şi sunt siguri pe ei.

"Mi-a povestit că a avut cancer, cuvântul în sine este unul foarte greu, dar cum l-a spus ea blând și cald, mi s-a părut că a depășit cu mult acel moment. A învins boala, în același timp și frica produsă de acea boală.

Oamenii aceștia, care au de spus o poveste și au depășit acea etapă în viața lor, mie îmi plac! Îmi plac pentru că viața nu este lapte și miere, experiențele alea te ajută pe tine ca om să-ți clădești un caracter mai puternic și îți dă o siguranță de sine", a mărturisit Andi Constantin.

Ana Bene, clipe de neuitat alături de Burlacul

Ana Bene şi Andi Constantin au avut parte de un date inedit în ziua în care cei doi au mers la o lecţie de olărit. Burlacul s-a gândit că este o activitate bună ca să creeze o conexiune fizică între ei. Pentru că de când a văzut-o, i-a oferit mai multe sărutări, Burlacul vrea să vadă care este reacția Anei atunci când este pusă într-o asemenea situație. Acesta a vrut să afle dacă concurente se bucură alături de el în anumite situații sau este acolo doar fizic, relatează a1.ro.

Sesiunea de olărit în doi a fost un bun prilej de a se apropia și mai mult. Andi vrea să treacă peste orice fel de bariere cu ea și să o cunoască cât mai bine.

"În mod normal, atunci când cineva nu îți transmite ceva, corect este să-i comunici și să încerci să vezi de ce. În cazul Anei, se știe că ea este un pic mai reținută, dar nu cred că te poți reține de la a simți o emoție sau de la o arăta."Ce a spus Andi după întâlnirea cu Ana Bene.