Cine este Ana Bodea, protagonista serialului ”LIA”? Frumoasa actriță a studiat baletul la Moscova

Cine este Ana Bodea, protagonista serialului ”LIA”? Frumoasa tânără își face debutul în actorie cu această producție adaptată după un serial turcesc.

Ana Beatrice Bodea, protagonista serialului ”LIA”, este o tânără actriță, absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

Pe lângă pasiunea la actorie, Ana Bodea este și o fostă balerină care a absolvit Școala de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova.

Ana Bodea o interpretează pe Lia în serialul cu același nume. Serialul Lia este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Ana Bodea joacă în serialul LIA alături de Ștefan Floroaica și Ioana Blaj: „În sfârșit pot să încep să vă povestesc despre noul proiect la care lucrăm. Am început filmările pentru un nou serial de ficțiune produs Dream Film Production, în care am fost distribuită în rolul Liei”, a povestit actrița fanilor de pe Instagram.

Cine este Ana Bodea, protagonista serialului ”LIA” [Sursa foto: Instagram]

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D?

În intervalul orar în care va fi difuzat serialul LIA, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc ”Aripi frânte”.

Fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul ”Aripi frânte”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul ”Infidelul”, doar la Kanal D.

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D [Sursa foto: Instagram]

Serialul turcesc ”Infidelul” spune povestea lui Asya (Cansu Dere), eroina seriei, o femeie care a primit tot ce și-a dorit de la viață: frumusețe, carieră, un copil și un soț perfect.

Istoria personală a frumoasei Asya Arslan este una cu totul emoționantă. Încă de la o vârstă fragedă, Asya a rămas orfană, iar dorința ei cea mai mare a devenit aceea de a-şi întemeia un cămin fericit. Anii au trecut, Asya a devenit un medic renumit, şi în acest context a ajuns să-l întâlnească pe Volkan (Caner Cindoruk), un bărbat charismatic, de profesie arhitect, de care s-a îndrăgostit.

Asya și Volkan și-au întemeiat o familie, iar din dragostea lor a venit pe lume Ali (Alp Akar), băiatul cuplului. Asya și-a văzut visul cu ochii: o căsnicie fericită și o familie iubitoare, la care a visat întotdeauna. Ani buni, Asya și Volkan au conviețuit în armonie deplină, și niciunul nu își imagina că viața pe care o trăiau era doar “liniștea de dinaintea furtunii”.