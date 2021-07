Cine este Ana, fiica lui Mircea Diaconu. A jucat într-un film alături de tatăl său la vârsta de nouă ani

Mircea Diaconu [Sursa foto: MediaFax Foto] 14:46, iul 27, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Mircea Diaconu și Diana Lupescu sunt căsătoriți de peste 40 de ani, iar împreună au doi copii talentați. Dacă băiatul familiei Diaconu a ales o carieră în domeniul actoriei, nu același lucru îl putem spune despre cariera aleasă de fiica acestora.

Cine este Ana, fiica lui Mircea Diaconu

Ana Diaconu este o prezență discretă, chiar dacă provine dintr-o familie de actori cunoscuți în România. Aceasta a absolvit „Științe și comunicare” şi o bună perioadă de timp a fost reporter de știri la TVR, după care a devenit ofițer de presă la Sportul Studențesc.

„Lucrez în TVR la Departamentul Sport. Îmi place fotbalul la nebunie.”, spunea Ana pe vremea când era reporter.

Deși a ales o carieră diferită de părinții săi, lucru care i-a bucurat pe cei doi actori, Ana Diaconu a simțit cum este să joci pe cele mai mari scene ale României. Aceasta a jucat la vârsta de nouă ani în filmul „ Întâmplări cu Alexandra ”, regizat de Cornel Diaconu, unde a interpretat rolul unei fetițe rămase singură cu tatăl său, rol jucat de propiul tată, Mircea Diaconu.

„Ea a crescut în teatru, fiind mică în perioada cumplită a turneelor prin case de cultură neîncălzite, trenuri moarte. Vai de viața noastră cum umblam răciți. De nu știu câte ori am adus-o cu sania pentru că nu aveam voie să circulăm cu mașina. O dată mi s-a întâmplat ca la întoarcere să adoarmă pe sanie. Nu am avut încontro și am legat-o cu cureaua de la pantaloni să nu cadă.

Din această cauza, pentru ea nu a existat nici un miraj. Ea a văzut teatrul din interior, din burtă, nu miraculos şi fantastic, aşa cum pare din afară. Nu o interesează. Îi place teatrul, dar nu ca meserie!', a declarat Mircea Diaconu în urmă cu câţiva ani.

În anul 2008, Ana Diaconu s-a căsătorit cu fotbalistul Marius Nae, iar după ce a devenit mama unei fetițe, căsnicia celor doi nu a mai funcționat, și au decis să se despartă.

Ana Diaconu, pasionată de echitație: „De mică mi-au plăcut caii”

Ana Diaconu este pasionată de cai și este campionă la echitație, o pasiune pe care a descoperit-o la o vârstă fragedă.

„De mică mi-au plăcut caii, poveştile despre cai, tot ce înseamnă calul. Mi se pare cel mai frumos animal pur, sincer”, a spus Ana Diaconu.

La fel ca mama ei, și nepoata lui Mircea Diaconu este o iubitoare a acestor animale nobile, iar la vârsta de nouă ani a început să participe la concursurile de echitație.

„A venit şi mi-a spus, te rog frumos să nu mă mai duci în niciun concediu! Dacă tu mă tot duci în vacanţă, eu cum să mă mai ţin de călărie?!”, a mai spus fiica lui Mircea Diaconu.