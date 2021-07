Cine este Ana Ionescu, noua prezentatoare de la Vorbește lumea! Vedeta este măritată cu un artist celebru

Ana Ionescu, noua prezentatoare de la Vorbește lumea [Sursa foto: Instagram] 11:06, iul 6, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Cine este Ana Ionescu, noua prezentatoare de la Vorbește lumea! Vedeta este căsătorită cu un cântăreț celebru din România.

Cine este Ana Ionescu, noua prezentatoare de la Vorbește lumea

Ana Ionescu este noua prezentatoare de la Vorbește lumea. Vedeta va fi gazda emisiunii timp de o săptămână, alături de Cove, Veve, Coțofană, Viviana Sposub și Theo Rose.

Citeste si: Cine e Francisca de la Vorbește lumea? Frumoasa brunetă prezintă rubrica meteo

Ana Ionescu, noua prezentatoare de la Vorbește lumea[Sursa foto: Instagram]

Ana Ionescu este căsătorită cu Tudor Ionescu, solistul trupei Fly Project. Cei doi formează un cuplu de peste 16 ani și au împreună o fiică, pe nume Ilinca.

Ana și Tudor Ionescu își doresc un al doilea copil, însă așteaptă ca fiica lor să mai crească: „Da, îmi doresc un frate sau o soră pentru ea. Doar că aș mai sta puțin, aș aștepta puțin să mai crească.

Să înțeleagă lucrurile și să mă ajute. Să nu am grija ei. Ea acum are 3 ani și e foarte agitată. Nu o scăpăm nicio secundă din ochi. Să mai crească puțin Ilinca și sper să am răbdarea și nervii ca să pot să fac și al doilea copil”, a spus Ana Ionescu într-un interviu.

Citeste si: Cine e Cosmina Păsărin, noua co-prezentatoare de la Vorbește lumea

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Ana Ionescu și soțul său[Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Ana și Tudor Ionescu

Ana și soțul ei, solistul trupei Fly Project, s-au cunoscut pe vremea în care Ana dansa în trupa în care Tudor cânta.

„Eu am dansat în trupa lor vreo doi ani. „Și de-acolo s-a născut dragostea noastră”, a povestit Ana, pentru OK! Magazine.

Tudor Ionescu a declarat că el și soția sa au depășit bariera între viața profesională și cea personală.

„Lucram într-un business artistic care nu e o corporație, înainte de orice trebuie să fim prieteni. Pentru că fără prietenie nu legi nimic. Oamenii care lucrează într-un studio, de exemplu, trebuie să se înțeleagă din priviri. Dar pe lângă chestia asta, există clar o barieră între viața profesională și cea personală pe care am depășit-o cu Ana”, a relatat Tudor, pentru aceeași sursă menționată anterior.

Ana Ionescu și soțul său[Sursa foto: Instagram]

Ana Ionescu, înșelată de solistul de la Fly Project

În urmă cu câteva luni, Ana Ionescu a mărturisit că soțul său, Tudor Ionescu, a înșelat-o și că au fost despărțiți o lungă perioadă de timp.

„În toți acești 15 ani am trecut prin toate încercările unei relații: și prin certuri și prin despărțiri și am trecut prin această pandemie împreună.(...) Am stat despărțiți 5, 6 luni. A fost un an destul de greu, anul 2010. Tudor a luat-o pe altă cărare. A uitat să vină acasă într-o seară și s-a oprit la o altă casă, dar am trecut peste acel episod”, a spus Ana Ionescu la tv.

Citeste si: Fosta soție a lui Cove a vorbit despre violențele la care ar fi fost supusă de prezentatorul TV: „Nimeni n-ar crede că acest bărbat și-ar lovi soția”

Ana Ionescu a fost înșelată de solistul de la Fly Project în anul 2010: „A fost un an greu pentru mine, pentru că încercam să-mi dau seama ce s-a întamplat. Mi-am dat seama că și eu am făcut foarte multe greșeli și am fost suficient de maturi încât să ne dăm seama că dragostea învinge. Am încheiat capitolul fără discuții, reproșuri”, a continuat vedeta.

Ana Ionescu a trecut peste infidelitatea soțului său, iar după șase luni în care au fost despărțiți, au decis să se împace.

„În acele 5, 6 luni cât am fost despărțiți, orice loc îmi aducea aminte de el. El a făcut pasul spre împăcare, dar timid. Până la urmă l-am ajutat și eu. A fost o împăcare în 2 reprize”, a mai spus soția lui Tudor Ionescu.