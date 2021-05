In articol:

Cine este Ana Maria Mărgean, FINALISTA de la Românii au Talent 2021.

Andra a apăsat butonul auriu pentru micuța ventriloc, care a cântat pe două voci în preselecţiile sezonului 11.

Ana Maria Mărgean a trecut de etapa semifinală, iar acum este finalistă la Românii au Talent 2021.

Cine este Ana Maria Mărgean, FINALISTA de la Românii au Talent 2021

Ana Maria Mărgean este o fetiţă de 11 ani din Galaţi, care a ajuns în finala de la Românii au Talent 2021, după ce în semifinală a cântat în duet alături de păpuşa ei, Doamna Stela.

"A fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea. Acest concurs a schimbat întreaga mea viaţă. Când a apăsat Andra, butonul, am rămas şocată. Pierdusem şirul, adică nu mai ştiam ce se întâmplă. Eram în al nouălea cer. A fost un miracol. Golden Buzz-ul mi-a schimbat total viaţa. Toată lumea m-a apreciat pe mine şi pe Lizzie. Mă bucur că momentul meu a ajuns la inimile multor persoane care urmăresc această emisiune", a spus fetiţa în semifinală.

Cine este Ana-Maria Mărgean, FINALISTA de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Ana Maria Mărgean: "Am început să practic în perioada carantinei"

Ana Maria Mărgean şi-a descoperit talentul în urmă cu doi ani şi a început să exerseze pe perioada pandemiei, atunci când nu avea prea multe de făcut.

”Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a spus fetița în preselecţii.

Cine este Ana-Maria Mărgean, FINALISTA de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Andra a apăsat Golden Buzz pentru Ana Maria

Cei patru jurați: Smiley, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, s-au ridicat în picioare ca să o aplaude pe fata cu păpușa: ”Doamne, nu îmi vine să cred ce am văzut ”, a exclamat Smiley în preselecţii.

”Nici mie nu îmi vine să cred ce am văzut”, iar în acel moment, Andra a apăsat butonul auriu, iar Ana-Maria a izbucnit în lacrimi de fericire.

Ana Maria Mărgean este cel de-al șaselea Golden Buzz din preselecţiile de la Românii au Talent 2021. Andra a apăsat butonul auriu, iar asta a trimis-o pe Ana în semifinala competiţiei.

”Ana, îți doresc să câștigi Românii au Talent și să ajungi la nivel mondial cunoscută pentru că eu nu am văzut așa ceva și sunt bucuros că am prins numărul ăsta din față și am scaun în primul rând la primul tâu spectacol de nivel național”, a spus Smiley.

Cine este Ana-Maria Mărgean, FINALISTA de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Juraţii îşi doresc ca Ana Maria Mărgean să câştige Românii au Talent 2021

Membrii juriului o văd pe Ana ca pe o potențială câștigătoare a Românii au Talent 2021. Smiley a rămas șocat de talentul concurentei.

”Am senzația că am văzut și câștigătorul ediției din al 11 lea sezon. Ești foarte talentată și performanța de a scoate sunete cu noimă. Ești cel mai spectaculos număr pe care eu l-am văzut la Românii au Talent. Bravo!”, a spus Florin Călinescu.

”Sunt oameni pe care îi vezi pe stradă, te întâlnești cu ei la scara blocului, ca vecini, la școală și nu îți imaginezi în viața ta că oamenii ăia au puterea de a face o țară întreagă să plângă, să râdă, să rămână șocată”, a mai spus Smiley.

”Micuța ventriloacă este sortită să câștige emisiunea pentru că performanța ei e absolută. Muzical perfect, dublu perfect pe două cântări și păpușăreasă excelentă”, a mai spus Florin Călinescu.

Cine este Ana-Maria Mărgean, FINALISTA de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt finaliştii aleşi în prima semifinală Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. ZECE dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

În prima semifinală live de la Românii au Talent 2021 au performat următorii concurenţi: Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Sara Şmighelschi, Acro Mystic Duo, Duo Turkeev, Rianna Rusu, Andrii și Bogdan Kalashnyk, Narcisa Ungureanu, Ana Maria Mărgean, Daria Batschi Beleca, GIM şi Rareş Trufea.

Însă, doar CINCI dintre aceştia au câştigat un loc în marea finală a emisiunii şi vor avea şansa de a pune mâna pe marele trofeu în valoare de 120. 000 de euro.

Cei CINCI FINALIŞTI votaţi în prima semifinală live de la Românii au Talent 2021 sunt: Duo Turkeev, Daria Batschi Beleca, Ana Maria Mărgean, GIM şi Rareş Trufea.