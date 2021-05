Cine este Ana-Maria Mărgean, semifinalista de la Românii au Talent 2021. Florin Călinescu: ”Am senzația că văd câștigătorul acestui sezon”

In articol:

Cine este Ana-Maria Mărgean, semifinalista de la Românii au Talent 2021. Andra a apăsat butonul auriu pentru micuța ventriloc, care a cântat pe două voci în preselecţiile sezonului 11.

În cele două semifinale live de la Românii au Talent, sezonul 11, vor participa câte 12 concurenţi. În total, 24 de concurenţi vor performa în Semifinala Românii au Talent 2021. Zece dintre semifinalişti au primit Golden Buzz de-a-lungul celor 27 de ediţii de preselecţii.

Ana Maria Mărgean a venit la preselecţiile de la Românii au Talent 2021 împreună cu păpușa ei. Fata de doar 11 ani, a pregătit un duet muzical cu păpușa.

”Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a spus fetița în preselecţii.

Ana-Maria Mărgean, semifinalista de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Andra a apăsat Golden Buzz pentru Ana Maria

Cei patru jurați: Smiley, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, s-au ridicat în picioare ca să o aplaude pe fata cu păpușa: ”Doamne, nu îmi vine să cred ce am văzut ”, a exclamat

Smiley în preselecţii.

”Nici mie nu îmi vine să cred ce am văzut”, iar în acel moment, Andra a apăsat butonul auriu, iar Ana-Maria a izbucnit în lacrimi de fericire.

Ana Maria Mărgean este cel de-al șaselea Golden Buzz de la Românii au Talent 2021. Andra a apăsat butonul auriu, iar asta a trimis-o pe Ana în semifinala competiţiei.

”Ana, îți doresc să câștigi Românii au Talent și să ajungi la nivel mondial cunoscută pentru că eu nu am văzut așa ceva și sunt bucuros că am prins numărul ăsta din față și am scaun în primul rând la primul tâu spectacol de nivel național”, a spus Smiley.

Ana-Maria Mărgean, semifinalista de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Membrii juriului o văd pe Ana ca pe o potențială câștigătoare a sezonului 11, Românii au Talent. Smiley a rămas șocat de talentul concurentei.

”Am senzația că am văzut și câștigătorul ediției din al 11 lea sezon. Ești foarte talentată și performanța de a scoate sunete cu noimă. Ești cel mai spectaculos număr pe care eu l-am văzut la Românii au Talent. Bravo!”, a spus Florin Călinescu.

”Sunt oameni pe care îi vezi pe stradă, te întâlnești cu ei la scara blocului, ca vecini, la școală și nu îți imaginezi în viața ta că oamenii ăia au puterea de a face o țară întreagă să plângă, să râdă, să rămână șocată”, a mai spus Smiley.

”Micuța ventriloacă este sortită să câștige emisiunea pentru că performanța ei e absolută. Muzical perfect, dublu perfect pe două cântări și păpușăreasă excelentă”, a mai spus Florin Călinescu.

Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. 10 dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei ZECE concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Filip Cioc, Rareş Trufea, Remi Martin, Gim, Daria Batschi, Ana-Maria Mărgean, Ruslana Krutas, Art of Robots, Raisa Chiribuţă şi Elena Gatcin.

Cei 14 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: Acro Mystic Duo, Maria Rădeanu, Narcisa din Bucovina, Sara Smighelschi, Duo Turkeev, Dean Bowman, Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Dorinel şi Costel Cutiuţă, Cosmin Adrian şi iubita sa, Louise, Simion R. Ştefan, Magitot, Andrii și Bogdan Kalashnyk şi Rianna Rusu.