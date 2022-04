Cine este Anda Cătană de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta: ”Mă deschid foarte greu în fața lumii”

In articol:

Cine este Anda Cătană de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat șapte concurenți noi, dornici să își cunoască jumătatea și să își întemeieze o familie.

Cine este Anda Cătană de la Mireasa, sezonul 5, are 25 de ani și vine din Mureș. Frumoasa concurentă de la Mireasa 2022 a venit în cadrul emisiunii cu gânduri mari și pregătită pentru o relație serioasă.

Alături de Anda Cătană au venit alți șase concurenți noi, cu inimile deschise și dornici să îți găsească sufletul pereche în cadrul emisiunii Mireasa, sezonul 5.

”Numele meu este Anda Cătană, am 25 de ani, locuiesc în Târnăveni, judelțul Mureș, sunt zodia Scorpion. Semne particulare nu am, însă am un tatuaj, care este făcut cu fratele meu. Este semnul zodiei noastre, eu am sub semn data nașterii lui, iar el are data nașterii mele.

Am terminat Facultatea de Asistență Socială, însă nu profesez, deși mi-ai fi plăcut. Îmi place să lucrez cu oamenii. Mi-am dezvoltat o pasiune pentru hairstyling, am terminat și un curs, iar în momentul de față lucrez ca manager într-un magazin de haine.

Părinții mei au divorțat când aveam vârsta de 12 ani, cumva ne-am separat de tata și fată fiind aveam nevoie de prezența masculină. Am rămas cu mama, la fel și fratele meu. Ambii părinți și-au refăcut viața. Momentul de la 12 ani m-a marcat și îmi doresc să mă căsătoresc o singură dată, iar copiii mei să nu trăiască cu o familie divorțată”, a povestit Anda de la Mireasa.

Anda Cătană de la Mireasa, sezonul 5, a avut o relație de 9 ani

Anda Catană de la Mireasa 2022 a avut o singură relație, care a durat o lungă perioadă de timp, însă acea relație s-a încheiat, iar acum concurenta de la Mireasa, sezonul 5, se simte pregătită să iubească din nou.

Totodată, Anda Catană și-ar dori să întâlnească în casa Mireasa un bărbat puternic, care îi ofere susținere morală și să îi fie fidel.

”Mă deschid foarte greu în fața lumii, cred că pot să număr pe degete oamenii care mă cunosc cu adevărat. Sunt o persoană independentă, nu îmi place să fiu întreținută, îmi place să aduc bani în casă.

Mi-ar plăcea cu viitorul soț să construiesc ceva împreună, fiindcă asta unește cuplul mai mult, decât dacă e totul de-a gata. Sunt o persoană ambițioasă și vulcanică.

Am avut o singură relație, care a durat 9 ani de zile. Am fost cu el de la vârsta de 17 ani, a fost primul meu iubit. Relația s-a încheiat în urmă cu două luni. Pe parcursul acestei relații ne-am despărțit de trei ori. Cel mai mult am stat separați patru luni de zile, dar după fiecare despărțire a dispărut câte ceva. Despărțirea oficială a fost pentru faptul că am fost înșelată. A fost iubire, dar iubirea s-a încheiat. Mă consider vindecată și deschisă pentru altă relație. Nu mi-ar plăcea ca cineva să suporte consecințele făcute de el.

Viitorul meu iubit vreau să fie puternic, un bărbat care știe ce își dorește de la viață, un bărbat care să îmi ofere susținere morală. Îmi doresc să nu îmi comande nimeni viața. Contează foarte mult fidelitatea, respectul și susținerea”, a mai spus Anda.