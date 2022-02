Cine este Andreea Catrina de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta vine din Târgu Jiu

In articol:

Cine este Andreea Catrina de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat nouă concurente care vor să se căsătorească și să câștige titlul de Mireasa 2022.

Cine este Andreea Catrina de la Mireasa, sezonul 5

Andreea Catrina are 24 de ani și este din Târgu Jiu. Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, nu are un job și locuiește cu părinții.

Andreea Catrina de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

”M-am înscris la emisiune ca să-mi gasesc jumătatea și mă gândesc că acolo e ceva diferit. Am început să mă și maturizez, probabil, și deja am tot mai multe pretenții. Nu am fost dezamăgită niciodată, dar nu mi s-a părut nimeni suficient de bun pentru mine”,

a declarat Andreea, potrivit a1.ro

Andreea de la Mireasa, sezonul 5, este singură de un an și jumătate, ultima sa relație a durat doar o lună: ”Cu fluturi în stomac, eram copil, nu mă maturizasem, credeam că o sa fie prima și ultima relație, dar n-a fost să fie. Ne-am cunoscut în liceu, știau părinții de noi, dar eu am mers la facultate și ne-am despărțit. El era mai mic cu un an ca mine”, a mai spus concurenta.

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 4

Finala Mireasa, sezonul 4, a avut loc pe 19 decembrie 2021, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus ”DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 4: Ela și Petrică, Ion și Raluca Ana și Alex. Însă premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Ela și Petrică, în urma voturilor publicului.

Cei doi doi tineri căsătoriți au fost în extaz, la fel și fanii, care i-au votat în număr destul de mare și au crezut în dragostea lor încă de la început.

De-a-lungul acestui sezon din Mireasa, Ela și Petrică au fost votați de nenumărate ori ”băiatul săptămânii”, respectiv ”fata săptămânii”, având o mulțime de susținători.

