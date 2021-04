Cine este Andreea Cornea de la Şef sub acoperire 2021. Vezi ce funcţie deţine tânăra în compania familiei sale

In articol:

Cine este Andreea Cornea de la Şef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes va moşteni tânăra de la părinţii săi.

Cine este Andreea Cornea de la Şef sub acoperire 2021

Andreea Cornea are 25 de ani şi este directorul de marketing al unei companii româneşti care produce încălţăminte. Grupul românesc Denis produce pantofi de peste 25 de ani şi are un lanţ propriu de peste 39 de magazine numite Anna Cori. Imperiul de peste 20 de milioane de euro a fost construit la Suceava de Ilie şi Ana Cornea. În ultimii ani, una din fiicele lor s-a implicat în conducerea companiei.

"Afacerea a început cu mulţi ani în urmă când tatăl meu a început să facă pantofi într-un mic atelier", a spus Andreea Cornea.

[Sursa foto: Captură TV]

Andreea Cornea este unul dintre cei şase copii ai familiei Cornea, însă mama sa vede în Andreea potenţial de a conduce afacerea familiei.

"Pandemia ne-a afectat destul de mult, ne-a prins în plin sezon, iar fabrica a fost închisă timp de două luni de zile, la fel şi magazinele", a mai spus Andreea Cornea, motivând astfel alegerea de a intra sub acoperire în compania părinţilor săi.

Andreea Cornea va purta numele de Simona Enache atunci când va intra sub acoperire în firma înfiinţată de părinţii săi.

"Sub acoperire voi fi Simona Enache din Galaţi şi studiez la Facultatea de Ştiinţe Economice din Iaşi", a spus Andreea Cornea.

La finalul experienţei sub acoperire, Andreea Cornea a realizat că este dificil să realizezi un imperiu, aşa cum au realizat părinţii săi, iar pentru asta îi apreciază foarte mult.

"Mă simt parte din povestea lor şi mă bucur că am reuşit să le aducem un zâmbet pe faţă. După zilele în care am lucrat ca şef sub acoperire am realizat că este o afacere foarte complexă şi că părinţii mei au depus foarte mult efort în asta. Fiecare lucru este foarte bine făcut şi îi apreciez foarte mult", a spus Andreea Cornea.