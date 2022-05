Cine este Andrei Mihai Cica de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul a fost amăgit de fetele din casa Mireasa

In articol:

Cine este Andrei Mihai Cica de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat opt concurenți dornici să cunoască fetele și să întemeieze noi relații.

Cine este Andrei Mihai Cica de la Mireasa, sezonul 5

Andrei Mihai Cica, concurentul de la Mireasa 2022, s-a născut la data de 23 octombrie 1996 și vine din Bacău.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, provine dintr-o familie numeroasă, cu cinci copii. Andrei a absolvit Facultatea de Administare a Afacerilor.

”Mă numesc Andrei Mihai Cica. am 25 de ani și sunt din orașul Bacău. Sunt consultant financiar în asigurări, iar ca și pregătire școlară am terminat Facultatea de Științe Economice, am făcut și un master și am și o licență în asigurări.

Sunt o persoană religioasă, sunt creștin ortodox, nimic fără Dumnezeu, asta o pot spune sigur. Provin dintr-o familie numeroasă, patru băieți și o soră, am și trei nepoței. Suntem o familie crescută la țară, simplă, o familie muncitoare cu tradiții”, a spus concurentul de la Mireasa.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, se descrie ca fiind o persoană foarte ambițioasă, un luptător, cuceritor, o persoană care niciodată nu renunță, potrivit a1.ro.

Andrei Mihai Cica de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Facebook]

Andrei Mihai Cica, un familist convins

Singura relație serioasă a lui Andrei a durat un an și s-a încheiat în urmă cu 5 luni: “Partenera ideala este blondă cu ochii albaștri, dar mai important este să fie o femeie matură. Să fie o femeie “cu creier”, modestă și loială.

Mi-aș dori pe cineva cu perspectivă, să fim o familie, eu chiar sunt un familist. Îmi doresc cel puțin un copil, dar dacă sunt 4-5, nu mă deranjează”, a mai spus concurentul.

Andrei a venit la Mireasa 2022 alături de mama sa, Mioara, în vârstă de 46 de ani.

Andrei Mihai Cica de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Facebook]

Mireasa, sezonul 5, Program TV

Premiera emisiunii Mireasa, sezonul 5, a avut loc sâmbătă, 22 ianuarie 2022, de la ora ora 13:30.

Emisiunea Mireasa, sezonul 5, se va difuza de luni până vineri, de la ora 14:00, iar sâmbăta va avea loc Gala săptămânii, de la ora 13:30.

Primul sezon al emisiunii Mireasa a fost câștigat de cuplul format din Andra și Armando, În al doilea sezon au câștigat Mădălina și Radu, sezonul trei a fost câștigat de Maria și Liviu, iar în al patrulea sezon au câștigat Ela și Petrică.