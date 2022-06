In articol:

O veste bună pentru fanii emisiunii Visuri la cheie! Pro TV a anunțat că filmările pentru sezonul 9 Visuri la cheie au început. De data aceasta, echipa emisiunii s-a schimbat, iar Visuri la cheie 2022 va aduce noi arhitecți pe micile ecrane.

Cine este Andrei Samoil, noul arhitect de la Visuri la Cheie 2022

Printre aceștia, se numără și Andrei Samoil. Iată cine este tânărul arhitect de la Visuri la cheie 2022.

Andrei Samoil este obișnuit cu formatul emisiunii, deoarece a mai apărut la Visuri la cheie, în sezoanele 1 și 2.

El se declară foarte entuziasmat de începerea unui nou sezon și este nerăbdător să cunoască familiile care vor lua parte la Visuri la cheie 2022.

„Mă bucur să mă reîntorc în echipa Visuri la Cheie și abia aștept să cunosc familiile pe care le vom ajuta anul acesta. În acest sezon, scopul meu este să arăt că se poate: Se poate să luptăm cu greutățile pe care viața ni le aruncă în cale, fără să renunțăm.

Se poate să reclădim după ce „construcțiile' noastre au fost distruse. Se poate să-i ajutăm pe cei care nu renunță și continuă să lupte. Se poate să ascultăm, să înțelegem și să ne adaptăm la nevoile celor din jurul nostru.”, a spus Andrei Samoil, noul arhitect de la Visuri la cheie.

Cine este Andrei Samoil, noul arhitect de la Visuri la cheie 2022 [Sursa foto: Facebook]

Arhitectura nu este singura pasiune a lui Andrei Samoil

Cine este Andrei Samoil, noul arhitect de la Visuri la cheie 2022. Andrei Samoil nu este pasionat doar de arhitectură, ci este și un fan al sportului. Andrei este un împătimit al muntelui și adoră să skieze, ba chiar a dat lecții de ski unor tineri.

„Întotdeauna mi-a plăcut să schiez și să fac multe sporturi de acest gen, dar până la a ajunge să le predau am avut un parcurs destul de complicat.

(…) Erau intrebari de genul Ce imi doresc de fapt sa fac?, Ce ma face fericit?, Pentru ce muncesc?. Concluzia de atunci a fost ca mi-ar placea sa fac ceva cu sens, ceva prin care sa-mi aduc contributia la a imbunatati lumea, la a o schimba cat de putin in bine. Odata ce am ajuns la aceasta concluzie (ce poate parea un cliseu la prima vedere), mi-am dat seama ca cel mai bun mod in care pot face asta nu este neaparat prin arhitectura, ci mai degraba prin educatie”, a povestit Andrei Samoil.