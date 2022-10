In articol:

Cine este Arminia Lorena Grad de la Chefi la Cuțite 2022

Arminia Lorena Grad se numără printre cei șapte membri ai echipei lui Sorin Bontea, alături de Sorin Ilieș, Francisco Quintanar Angulo, Gheorghe Nicolae, Gabriel Drăgușanu, Andrei Mihalcea și Carmen Cojocaru.

Arminia Lorena Grad are 36 de ani și locuiește în Italia, unde deține un restaurant.

Arminia Lorena Grad are 36 de ani și locuiește în Italia, unde deține un restaurant. În preselecții, concurenta a ales să gătească o rețetă cu specific italian, Cannoli de parmezan cu ricotta, care i-a dat pe spate pe jurați.

„Gătește bine, are gust, a gătit foarte bine la toate probele prin care a trecut și este foarte luptătoare.”, a spus chef Sorin Bontea, potrivit a1.ro.

Care este originea prenumelui Arminiei Grad de la Chefi la Cuțite 2022

Povestea din spatele prenumelui Arminiei Grad este extrem de interesantă. Concurenta de la Chefi la Cuțite 2022 a povestit că împărtășește același prenume cu mama sa.

Ea a mai adăugat că originea prenumelui este dintr-o telenovelă pe care a văzut-o bunica sa.

„Mă numesc Arminia din cauză că mama mea a avut o fantezie extraordinar de frumoasă. Ea se numește Arminia Elisabeta, eu Arminia Lorena, iar fratele meu Arminiu Eduard și nepotul meu se numește Cristian Arminiu. Bunica mea cred că a văzut ceva telenovelă cu un nume asemănător pe vremuri.”, a spus concurenta de la Chefi la Cuțite.

Cine este Arminia Lorena Grad de la Chefi la Cuțite 2022 [Sursa foto: Facebook]

Cum a ajuns Arminia Lorena Grad să lucreze în Italia

Arminia a povestit că decizia de a pleca la muncă în Italia a pornit de la un pariu pe care l-a făcut în timp ce se uita la un meci de fotbal dintre Italia și Franța.

„La vârsta de 20 de ani am plecat din România. Era anul 2006, mondialul Italia-Franța, eram la barul la care lucram, în Oradea și am zis „Hai să facem un pariu. Dacă câștigă Italia, înseamnă că trebuie să plec în Italia.” A câștigat Italia, două zile mai târziu eram în autocar.

Trebuia să rămân trei luni, fiindcă eram studentă la universitatea la Oradea și am rămas 16 ani. Mi-am găsit de lucru la Milano ca si ospătar, pentru aproape șase ani, până în 2013 și l-am cunoscut pe actualul meu logodnic. Am deschis un restaurent pe care îl am și în momentul de față.”, a mai spus Arminia de la Chefi la Cuțite 2022.

sursă: a1.ro