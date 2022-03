In articol:

Andra a apăsat pe butonul auriu și l-a trimis pe concurent direct în semifinala de la Românii au Talent 2022.

Aurel Niamțu are 72 de ani și a venit la Românii au Talent, sezonul 12, ca să cânte. Concurentul Românii au Talent 2022 i-a impresionat pe jurați cu vocea sa, dar mai alesa pe Andra, care a apăsat Golden Buzz și l-a trimis pe concurent direct în semifinala competiției de la Românii au Talent, sezonul 12 .

”Mă numesc Aurel Niamțu, am 72 de ani și sunt din Iași. Sunt artist liber profesionist, solist vocal de muzică ușoară. În 2019 am sărbătorit 50 de ani de carieră și 70 de ani de viață.

Înainte de cânta am fost ospătar, dar am hotărât că rolul meu e spre muzică. Am început imprimări la Radio Iași. Am avut norocul de a cânta cu cei mai mari artiști ai țării: Corina Chiriac, Marina Voica, Angela Similea, Dan Spătaru și cu cel mai bun prieten al meu, Aurelian Andreescu. Artiștii la vremea aceea erau respectați. Pot să spun cu mândrie că mi-am dedicat toată viața scenei”, a spus concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12.

Andra a apăsat Golden Buzz la Românii au Talent 2022

Andra a apăsat pe butonul auriu și l-a trimis pe Aurel Niamțu în semifinala de la Românii au Talent 2022. Astfel, concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, are o șansă la marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

”A fost așa de frumos și în momentul ăsta nu mai e nevoie de alte cuvine decât din toată inima apăsăm împreună...Felicitări, ne vedem direct în semifinală”, a spus Andra, după care a apăsat pe butonul auriu alături de Mihai Bobonete.

”Domnule Aurel, pe mine m-ați întors în timp și într-o perioadă extraordinară și vreau să vă spun că vă mulțumesc din toată inima. Sunt un mare admirator al muzicii ușoare românești. Vocea dvs sună atât de părintește pentru mine în ureche și m-ați emoționat foarte tare”, a spus Mihai Bobonete.

”Mi-a plăcut atât de mult, mi se pare că sunteți un exemplu perfect de ceea ce înseamnă profesionalism. Mi se pare că vă stăpâniți vocea perfect, mi se pare că știți exact ce faceți pe scenă, știți să vă lăsați sufletul să se ducă în voce atunci când trebuie. Experiența pe care o aveți și vocea și talentul au format un spectacol care pe mine m-a bucurat din tot sufletul”, a spus Dragoș Bucur.

”Eu sunt mândră și onorată că am avut șansa să ofer acest buton auriu unei voci care până acum nu am auzit. Cântă de o viață și foarte mulți am aflat despre el în seara asta. Cumva faptul că omul ăsta nu a fost cunoscut până acum e un pic ciudat, la talentul și la valoarea lui”, a mai spus Andra.

Aurel Niamțu, la un pas de o tragedie

În toamna anului trecut, presa locală a scris că artistul Aurel Niamțu a fost la un pas de tragedie, după ce ar fi vrut să își ia viața din cauza unei decepții în dragoste.

Evenimentul ar fi avut loc la Baia Mare, unde Aurel Niamțu, în vârstă de 72 de ani, își dăduse întâlnire cu un bărbat, care l-ar fi părăsit, după ce i-ar fi luat 500 lei, relatează dezvăluirea.ro.

Potrivit sursei citate, la fața locului au intervenit echipajele de la ISU Baia Mare, iar cântărețul ar fi renunțat la ideea de a-și lua viața.

“Am fost dus în ziua aceea la spitalul de maximă siguranță, de nebuni, din Sighetul Marmației, escortat de un echipaj de Poliție, ca și cum aș fi făcut o crimă, pentru a mă scoate nebun, numai că nu au reușit. După o noapte trăită printre oameni cu probleme psihice, a doua zi am fost testat de o echipă de medici, timp de o oră jumate, după care, la final mi-au dat verdictul că sunt normal, fără nicio problemă psihică”, a relatat Aurel Niamțu, după incident, potrivit ziare.com.