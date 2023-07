Cine este Axl Rose, solistul trupei Guns N' Roses. Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Vezi cum a ajuns să cânte hard rock

In articol:

Biografie Axl Rose, solistul trupei Guns N' Roses. Află totul despre cariera sa de succes și vezi cum a reușit să ajungă atât de sus, la nivel mondial.

Biografie Axl Rose

W. Axl Rose s-a născut pe 6 februarie 1962, Lafayette, Indiana, SUA. Artistul este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți americani din toate timpurile, dar și compozitor și muzician. Axl Rose este solistul trupei de hard rock Guns N' Roses, încă de la înființarea acesteia în anul 1985.

William Bruce Rose, pe numele său de la naștere, a cântat în corul bisericii de la cinci ani, și participa la slujbe alături de fratele și sora sa sub numele de Bailey Trio.

Mai târziu, Axl Rose a urmat cursurile liceului Jefferson, unde s-a alăturat corului și a studiat pianul.

La vârsta de 17 ani, Axl Rose a aflat că tatăl care l-a crescut împreună cu mama sa nu era cel biologic. Artistul a găsit câteva acte în casa părinților, care l-au ajutat să descopere adevărul.

La scurt timp, a ales să-și schimbe numele, după tatăl său natural.

Deși mergea la biserică împreună cu mama și frații săi, această descoperire i-a zdruncinat viața artistului.

Axl Rose a fost arestat de peste 20 de ori în urma acuzațiilor de intoxicare și implicare în lupte de stradă, stând trei luni în închisoare. Rose s-a mutat în Los Angeles, California în decembrie 1982.

De-a lungul vieții, Axl Rose a avut mai multe relații cu femei mai mult sau mai puțin cunoscute publicului.

Printre acestea se numără: Gina Siler, modelul Erin Everly și supermodelul Stephanie Seymour⁠.

Citește și: Ce vedete nu vor lipsi de la Electric Castle 2023. Organizatorii au anunțat peste 300 de artiști

Citeste si: Fratele Mădălinei Manole, sfâșiat de dorul surorii sale. S-au împlinit 13 ani de când regretata artistă a închis ochii: „Plânge cerul, plânge sufletul ei, plâng ochii noștri!”- kanald.ro

Citeste si: Tânăra cu care Marica a fost prins într-un hotel din Cluj, poze în lenjerie intimă transparentă. "Surpriză pentru Ciprian?"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Cine este Axl Rose, solistul trupei Guns N' Roses. Biografie [Sursa foto: Shutterstock]

Axl Rose are o carieră impresionantă

După ce s-a mutat în Los Angeles, Rose s-a alăturat trupei Rapidfire, alături de care a înregistrat un disc demonstrativ de patru piese, la începutul anului 1983. După dezbinarea grupului, s-a alăturat formației L.A. Guns, înainte de a forma Hollywood Rose⁠ cu prietenul său din copilărie, Izzy Stradlin⁠.

În ianuarie 1984, trupa a înregistrat un demo de cinci piese printre care „Anything Goes”, „Rocker”, „Shadow of Your Love” și „Reckless Life”, lansate în 2004 în compilația The Roots of Guns N' Roses⁠

În martie 1985, Rose și fostul său coleg de trupă Tracii Guns⁠ au format Guns N' Roses, unind cele două formații din care făceau parte, Hollywood Rose și L.A. Guns.

Formația era compusă din Rose, chitariștii Slash și Izzy Stradlin, basistul Duff McKagan și toboșarul Steven Adler⁠. Aceștia au debutat în The Troubadour⁠(d) din Hollywood, urmând să cânte în mai multe cluburi din Los Angeles și să își creeze un număr mare de fani.

Iată care sunt albumele lansate de Guns N' Roses:

Appetite for Destruction (1987)

G N' R Lies (1988)

Use Your Illusion I⁠ (1991)

Use Your Illusion II⁠ (1991)

"The Spaghetti Incident?"⁠ (1993)

Chinese Democracy⁠ (2008).

Citește și: Cine este Adrian Despot. Biografie: vârstă, carieră, familie. Află totul despre solistul trupei „Vița de vie”

Cine este Axl Rose, solistul trupei Guns N' Roses. Biografie [Sursa foto: Shutterstock]

Trupa Guns N' Roses

Guns N' Roses este o formație americană de muzică rock, formată în anul 1985, la Los Angeles. Până în prezent formația a lansat 6 albumuri de studio, înregistrând vânzări de peste 100 milioane albume în întreaga lume, dintre care 45 milioane Statele Unite.

Citeste si: „Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte.” George Burcea și Viviana Sposub nu mai formează un cuplu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 iulie 2023. Ce sfinți sunt celebrați sâmbăta aceasta?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Numele formației provine din unirea a două grupuri foarte importante de la Hollywood: L.A Guns și Hollywood Rose.

Axl Rose, Slash si Duff McKagan s-au reunit pentru un turneu mondial, după o pauză lungă. Ultima lor apariție în această formulă a fost la turneul Use Your Illusion Tour (1993). Turneul a cuprins 175 de concerte, pe toate continentele, timp de peste trei ani și s-a terminat în 2022.

Guns N' Roses a pornit într-un turneu mondial pe 5 iunie la Tel Aviv si vor concerts și în Europa, sub același line-up. Componenta trupei pentru turneul 2023: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer si Melissa Reese.

Celebra trupă rock va susține un concert autentic la București, pe Arena Națională, pe 16 iulie. Următorul concert al celor de la Guns N' Roses va avea loc pe 1 iulie la Budapesta, pe Puskás Arena, iar apoi vor urca pe scena special amenajată pe 22 iulie la Atena, pe Olympic Stadium.

Citește și: 22 concerte care au loc vara lui 2023 în România. Nu trebuie să le ratezi!

Cine este Axl Rose, solistul trupei Guns N' Roses. Biografie [Sursa foto: Shutterstock]

Axl Rose a avut mai multe încercări de a-și întemeia o familie

Axl Rose a avut mai multe relații cu femei mai mult sau mai puțin cunoscute publicului. Printre acestea se numără:

Prietena sa din Lafayette, Indiana, Gina Siler, alături de care s-a mutat în Los Angeles. Cei doi au fost împreună în perioada 1982- 1985.

La începutul lui 1986, Rose a început o relație cu modelul Erin Everly. Cei doi s-au căsătorit în anul 1990, dar după ce ea a pierdut o sarcină în același an, s-au despărțit.

În anul 1991, Rose a fost implicat într-o relație cu supermodelul Stephanie Seymour⁠. Deși s-au logodit în anul 1993, s-au despărțit la câteva luni distanță.

Sursa: ro.wikipedia.org, adevarul.ro