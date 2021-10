Cine este Banksy, unul dintre cei mai mari artisti contemporani

In articol:

Banksy este unul dintre cei mai celebri street-artist al tuturor timpurilor. Deși a avut un real succes cu lucrările sale de milioane de euro, acesta a preferat să rămână anomim.

Cine este, de fapt, Banksy

Banksy este pseudonimul unui artist graffiti, activist politic, dar și pictor. Acest artist a devenit cunoscut după și-a arătat lucrările sale artistice pe cele mai importante clădiri din toată lumea.

Citeste si: Opera de artă semnată Bansky, estimată la 5 milioane de lire sterline: artistul a făcut o reinterpretare a unui faimos tablou de Monet, adaptată societății de azi

Se specula că în spatele acestui pseudonim se află artistul elvețian Maître de Casson, născut în anul 1974 și crescut în Bistol, Anglia, însă aceasta a negat afirmația pe site-ul său. Lucrări artistice ale lui Banksy se bazează pe critica politică și socială, iar arta urbană satirică și epigramele subversive combină umor negru și graffiti.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

În toamna anului 2013, Banksy și-a expus operele într-o formă inedită, și anume pe zidurile clădirilor din New York, iar în urmă cu doi ani, și-a prezentat operele în muzeul de artă din Bristol, în fața oficialilor prezenți în aceea seară la vernisaj.

Lucrarea sa „Fetița cu balon”, distrusă în cadrul unei licitații din 2018, a fost vândută cu 22 milioane de euro

Una dintre cele mai cunoscute picturi, intitulată „Fata cu balon“, s-a vândut cu 22 de milioane. În 2018, tablou semnat de Banksy s-a autodistrus la doar câteva secunde după ce tabloul a fost adjudecat contra sumei de 1,37 de milioane de dolari.

Totul s-a petrecut la casa de licitaţii Sotheby's, unde o porţiune din tabloul „Fata cu balon”, care ilustrează o fetiţă care se ridică spre un balon în forma de inimă roşie, a fost transformată în fâşii prin intermediul unui mecanism ascuns în ramă.

În prezent, lucrarea este numită „Love is in the bin“, iar pe 14 octombrie a fost vândut cu 21,8 milioane de euro, depăşind astfel precedentul record atins de acesta.

Tabloul „Love is in the Bin” [Sursa foto: wikipedia.ro]

Citeste si: Topul atracțiilor turistice din Timișoara. „Mica Vienă” are o istorie bogată și cu siguranță te vei îndrăgosti de acest oraș

Cele mai cunoscute opere ale lui Banksy

Banksy este cunoscut în toată lumea datorită modului cum transpune fiecare moment din viața tuturor pe zidurile sau gardurile lumii. Operele acestui artist ating numărul sutelor, iar cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt „Game Changer”, „Fata cu balon”, „Love is in the bin”, „Devolved Parliament”, „Show me the monet”, „Kissing Coppers”, „ Bomb Hugger” și „Slave Labour”.