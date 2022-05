Cine este bărbatul cu care Anamaria Prodan se sfătuiește în privința fiului ei? Nu, nu este Lauremțiu Reghecampf! „Îl iubesc foarte tare și acum”

In articol:

Anamaria Prodan se află în plin divorț cu tatăl băiețelului ei, pe care l-a acuzat în repetate rânduri că nu se interesează deloc de ce mai face copilul. În ultima perioadă, după ce s-a aflat că se despart, intrigile și controversele dintre ei au ținut primele pagini ale tabloidelor, iar amândoi și-au făcut tot felul de acuzații.

Cea mai vocală a fost vedeta de televiziune, care a povestit tot felul de detalii din spatele ușilor închise ale relației ei actuale cu Laurențiu Reghecampf.

Acum, blondina spune că atunci când trebuie să ia o decizie care îl privește pe fiul ei și al antrenorului de fotbal, îl sună direct pe Tibi Dumitrescu, fostul ei soț, care este cel mai de preț sfătuitor al ei. Ba mai mult, Anamaria Prodan spune că, în continuare, îl iubește pe acesta, dar și pe actuala lui soție, cu care are o relație de prietenie foarte strânsă în ciuda circumstanțelor.

Anamaria Prodan și Tibi Dumitrescu

„Noi vorbim orice, luăm decizii chiar și pentru Bebe în ziua de azi. N-am cu cine, le iau cu Tibi și cu prietenii noștri și finii mei. Deci, un om cum puțini se nasc.(...) Eu îl iubesc și acum foarte tare pe Tibi și pe Irina, pe soția lui. În viața asta, dacă este ceva care nu merge, este păcat să ții doar pentru tine, pentru că este o dovadă cumplită de egoism. În lumea asta totul este trecător și trebuie să lași. Uite, noi l-am lăsat pe Reghecampf. Asta e viața lui, acolo poate el să stea, acolo se simte el bine, rămâi acolo”, a declarat Anamaria Prodan, la un post de televiziune.

Anamaria Prodan este într-o nouă relație! De ce nu-i dezvăluie identitatea iubitului ei arab?

Sexy-impresara a trecut deja peste despărțirea de antrenorul de fotbal și nu a stat pe gânduri atunci când a simțit că este loc de mai mult între ea și un bărbat de origine arabă.

Anamaria Prodan spune că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de noul ei iubit, însă, departe de ochii curioșilor.

Aceasta a promis că imediat cum se va încheia divorțul între ea și Laurențiu Reghecampf îl va prezenta lumii pe actualul ei partener de viață, cu care spune că are planuri foarte mari și serioase de viitor.

„Nu am spus nimic (n.r. despre iubit). Sunt încă măritată, când voi termina divorțul, atunci voi anunța. Normal că mă gândesc să mă recăsătoresc, eu nu stau niciodată singură.

Nu se cade să dau detalii despre cum ne-am cunoscut. Chiar dacă au trecut doi ani, mie mi se pare normal să termin ce am început, așa am făcut în viață. Am terminat ceva, am mers mai departe, altfel nu are niciun sens.", a adăugat Anamaria Prodan, pentru sursa amintită.