In articol:

Biografie Bobby Păunescu. Află totul despre unul dintre cei mai cunoscuți regizori din România. Afaceristul s-a iubit cu Monica Bârlădeanu vreme de 11 ani.

Cine este Bobby Păunescu

Bobby Păuneascu este unul dintre regizorii de renume de la noi din țară și un om de afaceri. S-a născut în București, pe 8 septembrie 1974, iar de la un an s-a mutat cu familia în Italia, la Milano, une a locuit până la de 10 ani.

Pe lângă faptul că este regizor, Bobby Păunescu este și producător și scenarist. De asemenea, a devenit un om de afaceri foarte bogat, datorită investițiilor sale imobiliare.

George Marius Păunescu, pe numele său real, a terminat Facultatea de International Management în Elveția în anul 1998. A urmat un curs intensiv de film la Universty of Southern California- School of Cinematic Arts în anul 2007, unde a scris și regizat primul său scurt metraj Dear D.

„La început făceam producție, dar îmi doream mai mult. De aceea, am căutat o școală mai scurtă (pentru că n-aveam timp în restul anului) și am găsit la School of Cinematic Arts din Los Angeles un internship de vară de 6 săptămâni, care adunau de fapt doi ani de facultate .

(Dar înainte de cursuri a trebuit să citesc vreo 20 de cărți.). La sfârșitul cursurilor trebuia să faci un scurtmetraj. Tu îl scriai, tu puneai luminile, tu filmai, regizai și montai.”, a povestit Bobby într-un interviu.

Citește și: Bobby Păunescu vine duminică la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

Cine este Bobby Păunescu. Biografie vârstă, studii, carieră, iubită. Vezi cum a reușit să devină celebru [Sursa foto: MediaFax Foto]

Citeste si: Radu și Adelina de la Puterea Dragostei s-au căsătorit! Mesajul emoționant transmis de Cristina Mihaela Dorobanțu: ”Am unit suflete!”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Înalt oficial rus: un nor radioactiv se îndreaptă spre Europa- stirileprotv.ro

Bobby Păunescu are o carieră impresionantă

Bobby Păunescu a înființat împreună cu Anca și Cristi Puiu casa de producție Mandragora.

În anul 2005, a produs celebrul film „Moartea domnului Lăzărescu”, care a câștigat Un certain regard la festivalul de film de la Cannes 2005 precum și alte 45 de premii internaționale.

În 2008, Bobby Păunescu a produs filmul de scurt metraj Megatron (regizor Marian Crișan), film ce a câștigat Palme d'Or pentru scurt metraj.

În 2009, Bobby Păunescu a produs filmul Aurora, regizat de Cristi Puiu, care a avut premiera la Festivalul de film de la Cannes 2010. Tot în 2009 a produs si filmul Morgan al regizorului Marian Crișan și împreună cu Cristi Puiu au produs filmul Francesca, ce a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția în 2009.

Bobby Păunescu este cunoscut pentru filmele:

2005: Moartea domnului Lăzărescu

2006: Lombarzilor 8

2009: Francesca (de asemenea și regizor) [4]

2010: Stopover

2010: Aurora

2012: După dealuri

2012: Diaz: Don't Clean Up This Blood

2013: Closer to the Moon

Bobby Păunescu este și om de afaceri. De asemenea, este proprietarul mai multor ziare din România și al unui post de televiziune.

Citește și: Alice Peneacă nu intenționează să facă nuntă cu Dragoș Caliminte! Fotomodelul va deveni mamă în doar câteva luni: „Suntem împreună de mult timp”

Cine este Bobby Păunescu. Biografie vârstă, studii, carieră, iubită. Vezi cum a reușit să devină celebru [Sursa foto: Instagram Emma Christina]

Viața amoroasă a lui Bobby Păunescu

Bobby Păunescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Monica Bârlădeanu. După 10 ani de relație, cei doi au anunțat că se despart și fiecare va merge pe drumul lui.

Citeste si: „Gravidenia nu este o boală” Lia Bugnar, reacție tranșantă la adresa lui Theo Rose- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă, cu o zi înainte de Sf. Constantin și Elena?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul despre presupusul "scandal" în care este implicat David Popovici. Ce s-a întâmplat, de fapt, în fața liceului în care dublul campion mondial dă BAC-ul: "Te dau în judecată, să fie clar"- radioimpuls.ro

„E foarte greu de răspuns de ce s-a terminat relaţia cu Monica Bîrlădeanu, pentru că nu avem un motiv clar. Aşa a fost să fie. Şi dacă mă tem că femeile mă plac pentru bani, ce pot să fac?! Interesul e din ambele părţi.

Orice relaţie e bazată pe un interes. Acum, că e vorba de bani, de frumuseţe, de dragoste, de faimă, orice”, a declarat Bobby Păunescu.

În anul 2015, afaceristul s-a căsătorit cu Alice Peneacă, dar după aproape 3 ani de căsnicie, cei doi au hotărât să divorțeze. După acea căsnicie mai puțin norocoasă, Bobby Păunescu a apărut alături de mezzosoprana Andreea Ilie.

Cea mai recentă relație a lui Bobby Păunescu, a fost cu modelul internațional, Emma Christina. Cei doi s-au despărțit anul trecut, în decembrie.

„Am fost cu Bobby Păunescu, am fost chiar logodită cu el. Ne-am despărțit în decembrie, anul trecut. Noi am avut, așa, o relație cu despărțiri și împăcări. Împreun ă, să zic așa, cred că am stat vreo opt luni.

Între noi a fost, așa, o relație…despărțiți-împreună, despărțiți-împreună…”, a declarat Emma Christina într-un interviu.

Surse: hotnews.ro, cancan.ro