Cine este Bogdan Dumitrache? Biografie: vârstă, studii, carieră. Află totul despre tânărul director

Cine este Bogdan Dumitrache? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Vezi cu ce se ocupă tânărul director și cum a ajuns să fie promovat.

Cine este Bogdan Dumitrache?

Bogdan Dumitrache are 29 de ani li este director executiv la SSG Security.

Acesta locuiește în București, însă s-a născut în Slobozia, Ialomița.

Bogdan Dumitrache a absolvit un masterat în Administrație publică la SNSPA, însă a cochetat și cu politica, fiind membru al PMP.

Pe lângă job și studii, Bogdan Dumitrache a făcut și voluntariat la SMURD și la Crucea Roșie. Totodată s-a implicat în diferite strângeri de fonduri pentru cauze sociale.

„Acum 8 ani m-am angajat ca dispecer de securitate într-un magazin de retail pentru că îmi permitea programul să merg și la cursuri. În câțiva ani am avansat și am ajuns de la dispecer la șef de zonă, apoi director regional, director de vânzări și ulterior director executiv național. Pot să zic că sunt un șef exigent, dar în același timp corect.

Pentru mine e foarte important ca omul când se trezește să plece la muncă să nu considere asta o povară. În societate, oamenii asta fac, nu apreciază locul de muncă pe care îl au. Am încercat să schimb optica omului aici și cred că mi-a reușit”, a declarat Bogdan Dumitrache.

SSG Security este una din cele mai mari companii românești care se ocupă de servicii de securitate. Firma a fost fondată în 2004, a ajuns la cifra de afaceri de 25 de milioane de euro pe an și are peste 4000 de angajați.

În timp, compania a intrat și în domeniul privat al situațiilor de urgență. În această divizie lucrează peste 850 de pompieri. Printre obiectivele acestei divizii de pompieri se numără și centrala nucleară de la Cernavodă.

Bogdan Dumitrache [Sursa foto: Facebook]

Bogdan Dumitrache, familie și hobby-uri

Bogdan Dumitrache a fost crescut de bunica sa, pentru care are o deosebită considerație. Directorul de la SSG a fost educat de aceasta cum să devină un om de bine.

„Cu bunica am o relație specială pentru că eu sunt copilul pentru ea și ea este părintele pentru mine. Am fost crescut în esență de aceasta, părinții mei fiind divorțați. Mama mea a plecat în străinătate pentru a-mi oferi un trai mai bun, iar bunica a fost mama.

Bunica mi-a insuflat foarte multe principii, de la a fi un om corect, cum a trata o femeie. Sunt multe aspecte pe care le-am luat drept învățătură și le-am aplicat. Am rămas cu două fraze ce îmi vin în minte constant de la bunica mea: „Adevărul este cea mai bună minciună” și „Noaptea este cel mai bun sfetnic”!”, a spus directorul SSG.

De asemenea, o altă femeie importantă din viața lui Bogdan Dumitrache este soția sa, Dorina, cu care s-a căsătorit în ianuarie 2022.

„Acum sunt căsătorit cu o femeie extraordinară, Dorina. Am emoții foarte mari când vorbesc despre ea. Am găsit ce căutat, ce mi-am dorit dintotdeauna, de la cum te înțelegi în casă, până la sentimente, trăiri. Rezonăm din foarte multe puncte de vedere. Pot să zic că sunt norocos. Este o femeie extraordinară. Am cerut-o de soție în Santorini și a zis „DA” din prima secundă”, a mai povestit Bogdan.

Pe lângă cariera de succes și viața de familie așa cum și-a dorit-o, Bogdan Dumitrache își dedică din timp și pentru pasiunile sale, iar una dintre ele este zborul.