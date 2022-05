Cine este Bogdan Ionescu, ispita de la „Insula Iubirii” 2022. Tânărul a participat în trecut la acest show cu fosta lui soție, Hannelore

In articol:

Bogdan Ionescu are 32 de ani și este unul dintre cei zece bărbați veniți în postura de ispite masculine la „Insula iubirii” 2022. Ceilalți nouă sunt: Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cigognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Iată mai multe detalii despre Bogdan Ionescu!

Cine e ispita Bogdan Ionescu de la „Insula Iubirii” 2022

Bogdan Ionescu are 32 de ani și este organizator de evenimente. Acesta poate descrie perfect tipologia bărbatului transformat din „victimă” în „călău”. Trădat pe Insulă în trecut, din postura de concurent, alături de iubita lui de atunci, Bogdan vrea acum să le demonstreze tuturor ce poate din ipostaza de ispită.

Cine e ispita Bogdan Ionescu de la „Insula Iubirii” 2022. Tânărul a participat în trecut la acest show cu fosta lui soție, Hannelore [Sursa foto: instagram.com/bogdanjonescu]

Bogdan a fost decepţionat de multe ori chiar de cea alături de care venise pe insulă să îşi testeze relaţia. Astfel că, acesta a decis să îşi schimbe radical viaţa. S-a apucat de sport, şi-a schimbat stilul vestimentar, s-a tatuat şi spune despre el că, în ciuda trădărilor, crede în continuare în dragoastea adevărată.

În clipul său de prezentare, Bogdan Ionescu a spus că este important să faci doar ceea ce simți și că așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va fi pe insulă,

acum că se află în postura de ispită, și nu de concurent. Iată cuvintele lui exacte:, a spus fostul soț al Hannelorei.

Citeste si: Ce se intampla daca pui un borcan cu lapte in cuptorul cu microunde: trucul care te scapa de o problema pe care o ai in fiecare dimineata- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cât costă un sejur în Coconut Island, locația în care se filmează „Insula Iubirii- sezonul 6"

Bogdan Ionescu a fost concurent la „Insula Iubirii” împreună cu fosta lui soție, Hannelore

Bogdan Ionescu nu se află pentru prima dată la „Insula Iubirii”, astfel că, în trecut, acesta a participat la testul fidelității împreună cu fosta lui soție,

Hannelore. Cei doi au picat testul, întrucât blondina a flirtat cu ispita Andi Constantin, dând de înțeles că s-ar simți atrasă de el.

Cine e ispita Bogdan Ionescu de la „Insula Iubirii” 2022. Tânărul a participat în trecut la acest show cu fosta lui soție, Hannelore [Sursa foto: instagram.com/bogdanjonescu]

Cu toate acestea, după ce au ajuns acasă, Bogdan și Hannelore s-au împăcat și s-au căsătorit. Mariajul acestora nu avea să dureze mult, căci Bogdan a descoperit că soția lui îl înșeală. Iată ce a declarat ispita masculină a sezonului 6 pentru sursa cancan.ro: „După ce ne-am întors de la «Insula Iubirii», am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București. Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București.

După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea.”, citează viva.ro

Citeste si: Cine sunt ispitele feminine de la Insula Iubirii 2022. Află totul despre concurentele de la Temptation Island, sezonul 6 FOTO

Bogdan a mai adăugat că atunci nu a fost singura dată când Hannelore l-a înșelat, continuând să afirme că blondina „a călcat strâmb” chiar cu un prieten de-al său: „După aceea m-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el. Deci, persoana cu care ea este acum împreună a fost prietenul meu.

Relația cu Hannelore m-a marcat, m-a făcut să spun cum zicea Răzvan (n.r. – fost concurent Insula Iubirii): «Nu mai am încredere în femei!», din păcate.”, citează tot viva.ro.

De altfel, luni și marți de la ora 20:00, pe Kanal D puteți urmări serialul turcesc „Fiica ambasadorului”. Acesta îi are în rolurile principale pe Neslihan Atagül și Engin Akyürek și prezintă o poveste de dragoste mistuitoare cu povești sensibile de familie, mister și nenumărate răsturnări de situație.

Surse: viva.ro, a1.ro, instagram.com