Cine este Bogdan Micu, investitor la Imperiul Leilor 2021, dar și unul dintre cei mai de succes tineri afaceriști din România.

Bogdan Micu este un antreprenor român care s-a impus în domeniul energiei verzi din SUA, Canada, Chile, dar și Europa.

Afaceristul a făcut voluntariat pentru Guvern și a pus bazele aplicației ”Radarul Pădurii”, prin care orice român poate verifica dacă un transport de lemne este legal sau nu și cu ajutorul căreia statul român poate opri exploatarea ilegală a pădurilor

”Am scris arhitectura, am gândit conceptul, după care a venit o companie de software care lucra pentru minister a executat-o fizic. este o îmbunătățire a unui sistem destul de simplist care se numea ”radarul pădurii” și presupunea să dai un telefon să afli dacă un camion transportă lemn ilegal. Mi s-a părut că se poate mult mai mult, de ce să ții tu linia ocupată de la 112 să tot întrebi dacă are sau nu un aviz când poți pe un telefon mobil să verifici acest lucru și să suni doar când nu are aviz.”, a spus Bogdan Micu pentru stirileprotv.ro.

Bogdan Micu a fost consilier pe IT al Ministrului Mediului în Guvernul Cioloș. Antreprenorul a lucrat o perioadă și la Unifarm, pe zona de IT, potrivit Newsweek.

De asemenea, Bogdan Micu activează în 13 sectoare diferite, printre care energie verde, banking, comerț, construcții, IT sau săli de sport. El conduce un business pe mai multe continente, iar compania sa a furnizat până acum proiecte către clienții săi în valoare de piață de peste 1.5

miliarde de dolari.

”Foarte multă lume este interesată de valoare, de câți bani ai. În primul rând, banii nu se numără în bani cash. E vorba de investiții, de asseturi. Valoarea companiei mele este mult mai mică, dar administrăm proiecte care într-adevăr trec de un miliard de dolari pe an. Dar aceștia nu sunt banii mei, banii companiei mele, sunt ceea ce facem pentru clienții noștri. Lucrăm în domeniul energiei, iar centralele electrice necesită foarte mult capital.”, a mai spus investitorul pentru sursa citată.

Bogdan Micu, jurat la Imperiul Leilor

Bogdan Micu este cel mai tânăr jurat de la Imperiul Leilor, sezonul doi. Afaceristul a acceptat provocarea din dorința de a promova antreprenoriatul din România.

”Principala mea motivație pentru care am venit în Imperiul Leilor este dorința de a promova antreprenoriatul în România și acesta cred că este un mediu foarte bun pentru a face asta.

Contrar aparențelor, antreprenoriatul nu este foarte popular printre tineri. Vreau să transmit prin apariția mea aici că poți să ai succes și când ești tânăr. Atunci când ești tânăr ai curaj să-ți asumi mai multe riscuri, ceea ce este esențial pentru antreprenoriat, pentru că nu ai nimic de pierdut. Încerci lumea cu degetul!

Caut o afacere cu un fondator determinat să reușească și care are calitățile necesare unui antreprenor, care are o idee închegată și care a făcut niște pași să demonstreze ceea ce spune. Asta e foarte important! Nu te poți baza doar pe vorbe, trebuie să existe ceva prin care tu demonstrezi ceea ce susții în fața noastră”, a declarat Bogdan Micu.