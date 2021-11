Cine este Bogdan Vlad Mureșan de la „Puterea Dragostei”. Are 20 de ani și nu a avut nicio relație până acum

In articol:

Vlad Bogdan Mureșan a venit la emisiunea „Puterea Dragostei” pentru a-și testa limitele, dar și pentru a-și cunoaște jumătatea. Tânărul de 20 de ani a mărturisit că nu a avut nicio relație.

Cine este Bogdan Vlad Mureșan de la „Puterea Dragostei”

Vlad Bogdan Mureșan este născut pe 10 iulie 2001, în Cluj-Napoca. În prezent este stabilit în Anglia, unde studiază la Universitatea Centrală Lancashire, pentru a deveni antrenor de fotbal. Concurentul de doar 20 de ani este pasionat de sport, un aspect foarte important în viața lui.

Pentru Vlad Mureșan înscrierea la emisiunea „ Puterea Dragostei ” este o experiență importantă, dar și o oportunitatea pentru a face un cuplu cu cineva, pentru prima dată în viața lui. Își dorește să trăiască intens prima dragoste din viața lui, dar pentru acest lucru este nevoie ca viitoare iubită să facă primul pas, dându-i astfel un semn că îl dorește.

La intrarea în Casa Puterea Dragostei, Vlad Mureșan a mărturisit că este pregătit să lupte pentru iubire, și s-a descris ca o persoană competitivă, fiind dispus să facă față rivalilor pentru a ajunge în Marea Finală a emisiunii.

„Dragostea adevărată tind să cred că se află în spatele acestor uși și sunt aici să o găsesc. Motivul pentru care am venit la această emisiune este că vreau să am parte de cât mai multe experiențe în viață și, de ce nu, poate o să îmi găsesc jumătatea aici, la Puterea Dragostei.(...) Nu am avut niciodată o prietenă și poate o să îmi găsesc aici.”, a spus Vlad Mureșan.

Puterea Dragostei, sezonul 4

„Puterea Dragostei” este unul dintre cele mai urmărite reality show-uri matrimoniale din România.

Este bazat pe formatul international" Power of Love ", unde două grupuri, unul de fete și altul de băieți, locuiesc într-o casă special construită cu scopul de a-și găsi iubirea adevarată.

Aceștia sunt izolați de restul lumii și nu au acces la lumea de afară, și deși locuiesc separat, cele două grupuri se întâlnesc, cu diverite ocazii, în fața camerelor de filmare. În fiecare săptămână, concurentul, bărbat sau femeie, care obține cele mai multe voturi din partea publicului va primi un premiu în valoare de 1.500 de euro.

Eliminările au loc în fiecare gală săptămânală cu ajutorul publicului, care pot vota cine pleacă, dar și al concurenților de la Puterea Dragostei, care pot face nominalizari pentru eliminare.