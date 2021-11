Cine este Camila Morrone, soția lui Leonardo diCaprio. Este mai mică cu 22 de ani decât starul de la Hollywood

In articol:

Leonardo di Caprio și Camila Morrone formează un cuplu din luna decembrie a anului 2017, iar în urmă cu mai bine de un an de zile, cei doi au devenit soț și soție.

Camila Morrone este model și actriță de film

Camila Morrone s-a născut pe 16 iunie 1997 în Buenos Aires, însă de câțiva ani este stabilită în Los Angeles. În 2016 a apărut în catalogul Victoria's Secret, moment în care cariera de model a avut un curs ascendent. În prezent, defilează pe cele mai cunoscute podiumuri din lume și a apărut de nenumărate ori pe coperta Vogue.

Camila Morrone, soția lui Leonardo diCaprio [Sursa foto: shutterstock]

Citeste si: Alina Pușcău a spus tot adevărul despre relația cu Leonardo DiCaprio! Cum s-au cunoscut cei doi: "Cred că la mijloc a fost destinul..."

Pe lângă cariera de model, Camila Morrone este și actriță și până în momentul de față a jucat în mai multe filme, precum „LOVE Advent”, „Bukowski”, „Never Goin' Back”, „Death Wish”, „Mickey and the Bear”, „Valley Girl”, iar în 2012 a apărut în documentarul lui James Franco în omagiu lui Joaquin Phoenix, „My Own Private River”.

Citeste si: Sora lui Petrica Matu Stoian a rabufnit. Adevarul despre relatia dintre fratele ei si Niculina Stoican. Acum se stie clar...- bzi.ro

Camila Morrone a devenit soția lui Leonardo diCaprio, după o relație de aproape 3 ani

Leonardo DiCaprio şi Camila Morrone s-au cunoscut prin intermediul unui prieten apropiat, nimeni altul decât Al Pacino, care timp de mai mulți ani a avut o relaţie cu mama actriței, Lucila Solá.

Cei doi formează o relație din 2017, iar în tot acest timp și-au păstrat relația departe de ochii curioșilor, afisându-se public foarte rar.

Prima apariție publică a celor doi a fost în luna ianuarie 2018, în timpul unei vacanţe în Aspen, Colorado, iar potrivit unei surse, Leonardo DiCaprio şi Camila Morrone au decis anul trecut să îşi unească destinele înaintea Premiilor Oscar, în cadrul unei ceremonii secrete.

Leonardo diCaprio împreună cu Camila Morrone [Sursa foto: Profimedia]

„Leo și Camila s-au căsătorit în secret înainte de premiile Oscar. Aceștia au încercat să păstreze secretul însă au decis că este timpul să le spună prietenilor lui din showbiz adevărul. Ei le-au povestit tuturor la un after party, unde, bineînțeles, s-a lăsat cu multe îmbrățișări, urări și lacrimi de fericire.”, a declarat o sursă.

Deși între cei doi este o diferență de 22 de ani, Camila Morrone a declarat, în cadrul unui interviu, că nu este deranjată de acest lucru, și că este un lucru absolut normal pentru ea.

Citeste si: Alice in Borderland, sezonul 2. Când apare următorul sezon al serialului difuzat de Netflix

„Sunt atât de multe relaţii la Hollywood şi în istoria lumii în care partenerii nu sunt de aceeaşi vârstă. Pur şi simplu nu contează şi cred că oricine are dreptul să aibă o relaţie cu oricine îşi doreşte”, a spus Camila Morrone.

SURSE: okmagazine.ro