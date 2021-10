Cine este Carmen Alexandrescu de la „Femeia Alege”. A fost căsătorită și are o fată de 19 ani

In articol:

Carmen Alexandrescu, în vârstă de 50 de ani, este una dintre concurentele de la „Femeia Alege”, o emisiune ce se filmează în Turcia și care le oferă participantelor ocazia de a lăsa deoparte toate planurile și de a se concentra pe viața lor personală.

Cine este Carmen Alexandrescu de la „Femeia Alege”

Carmen Alexandrescu lucrează în domeniul consultanței imobiliare, iar pentru ea cariera a fost întotdeauna pe primul loc. Ajunsă la vârsta de 50 de ani, concurenta consideră că are un suflet tânăr și se bucură de fiecare moment al vieții ei.

Timp de 15 ani, Carmen Alexandrescu de la emisiunea „Femeia Alege” a fost căsătorită, un mariaj din care a are o fată de 19 ani și care s-a încheiat în urmă cu 12 ani. Este o mamă responsabilă care s-a ocupat de creșterea fiicei, oferindu-i întotdeauna ce a fost mai bun.

De-a lungul anilor a fost înconjurată de mulți bărbați, mai ales că lucrează într-un domeniu dominat de aceștia, iar de curând a încheiat o relație, pe care nu o regretă și din care a învățat multe lecții de viață.

Este pasionată de sport și merge foarte des la sală pentru a se menține sănătoasă și pentru a-și lucra trupul perfect.

În cadrul unui interviu, Carmen Alexandrescu a mărturisit că această emisiune este o adevărata provocare, mai ales că nu a stat atât timp departe de familie și prieteni.

„Consider acest proiect ca fiind o provocare și sunt curioasă să văd cum îi voi face față. Nu am fost niciodată departe de familie sau prieteni. Am fost în câteva destinații de vacanță mai îndepărtate, dar am fost alături de persoane dragi”, a spus Carmen Alexandrescu.

De asemenea, concurenta de la „Femeia Alege” a declarat că este o persoană deschisă în fața oricărei oportunități de orice fel.

„Sunt motivată de posibilitatea unor oportunități diferite față de ceea ce am făcut până acum”, a adăugat concurenta de la Femeia Alege.

Emisiunea „Femeia Alege”, prezentată de Majda Aboulumosha, este filmată în Turcia și urmăreşte poveştile unor femei frumoase, care sunt în căutarea bărbatului perfect. Iată ce poți urmări la Kanal D, în timp ce emisiunea „Femeia alege” este difuzată la televizor:

