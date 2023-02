In articol:

Cine este Carmen Simionescu. Biografie: vârstă, carieră, familie. Află care este numele real al fiicei lui Adrian Minune. Artista este căsătorită și are o fetiță pe nume Sofia.

Cine este Carmen Simionescu

Carmen Simionescu s-a născut la București, la data de 13 decembrie 1997. Chiar dacă numele său real este Silvia Claudia Simionescu, artista a ales ca numele de scenă să fie Karmen.

Fiica lui Adrian Minune, un cunoscut cântăreț de manele, este o celebră cântăreață de muzică Pop și R&B din România.

Primul single al lui Carmen, „Domino”, a fost lansat în 2015. Doi ani mai târziu, Karmen a semnat cu casele de discuri ATOM și Global Records.

În prezent, Carmen este căsătorită cu Bogdan Căplescu și împreună au o fetiță pe nume Sonia, în vârstă de 3 ani.

Cine este Carmen Simionescu. Biografie vârstă, carieră, familie. Află care este numele real al artistei [Sursa foto: Instagram]

Carmen Simionescu și cariera sa muzicală

Karmen a moștenit pasiunea sa pentru muzică de la tatăl ei, Adrian Minune. Artista s-a făcut remarcată în 2015, când a câștigat o emisiune în care a interpretat mai mulți artiști consacrați.

Primul single a lui Karmen, „Domino”, a fost lansat în 2015. Karmen a semnat cu Global Records în 2017și a lansat prima ei piesă alături de casa de discuri, numită „You Got It”. Versurile acesteia au fost scrise de Karmen împreună cu Achi, Ira și Alex Căliman. Piesa a fost licențiată în Turcia, Japonia și Polonia.

Tot în 2017, Karmen a fost nominalizată pentru premiul „Best Pop Artist” din cadrul Elle Style Awards.

Single-ul „Lock My Hips”, lansat pe 16 mai 2018, a marcat prima colaborare a lui Carmen Simionescu împreună cu un artist internațional, Krishane. Această piesă a ajuns pe locul 1 în Airplay 100, fiind cea mai bună clasare a artistei în top.

Carmen a avut numeroase evenimente și concerte în cariera sa pe care le-a susținut chiar și în perioada sarcinii, fiind o persoană activă. În prezent, se bucură de aproape 600 de mii de urmăritori pe Instagram.

Carmen Simionescu are o familie frumoasă și unită

La cei 25 de ani, Carmen este o femeie împlinită. Artista este căsătorită cu Bogdan Căplescu și împreună au o fetiță pe nume Sonia, în vârstă de 3 ani.

„Sunt o graviduță norocoasă, o lună de zile am avut simptome, dar acum sunt foarte bine, nu am nicio problemă. Pe 9 august, cam așa voi deveni mamă și va fi leu, mă bucur foarte mult, că fratele meu e leu și îmi place tot la el. Nu știm deocamdată cum o să-l cheme, o să ne gândim. Iese ba așa, ba așa..aș prefera un leu, dar ai mei cu toții își doresc o fată. Am 21 de ani!”, a declarat Carmen cu ceva timp în urmă, în cadrul unei emisiuni.

Carmen este fiica cea mare a lui Adrian Minune. Artista mai are o soră, Adriana Simionescu, care dorește să îi calce pe urme. Aceasta a participat la o emisiune în care a atras atenția lui Horia Brenciu, datorită vocii sale deosebite.

Fratele cel mic al lui Carmen, Adrian Junior, are o pasiune pentru pian și chitară. Acesta a apărut în unele videoclipuri ale tatălui său încă de când era mic. Mezinul familiei își împarte timpul între școală și muzică.

Chiar dacă au apărut și răutăți legate de etnie sau de meritul carierei sale, din partea celor din jur, Carmen este mândră de familia ei și știe că succesul ei se datorează muncii sale de peste ani.

„Niciodată nu am fost afectată în adevăratul sens al cuvântului de prejudecățile venite din cauza faptului că sunt fiica lui Adrian Minune, pentru că îmi cunosc valorile. Faptul că sunt de etnie rromă nu mă face să fiu mai prejos decât ceilalți.

Consider că sunt specială, la fel cum fiecare om este special pentru ce are el, fiecare om este unic, pentru că fiecare este diferit în felul lui. Bineînțeles că m-am lovit de aceste prejudecăți, munca mea a fost pusă pe spatele tatălui meu, dar asta li se întâmplă multor oameni.

Mai mult decat atât, prejudecățile oamenilor m-au ambiționat să scot ce e mai bun din mine, să le arăt oamenilor cine sunt eu cu adevărat și ce pot face eu cu toate imperfecțiunile mele”, a povestit Carmen într-un interviu.

