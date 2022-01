Cine este Cătălin Alexandru Seserman de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul vine din Botoșani

In articol:

Cine este Cătălin Alexandru Seserman de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat opt concurenți dornici să cunoască fete și să întemeieze noi relații.

Cine este Cătălin Alexandru Seserman de la Mireasa, sezonul 5

Cătălin Alexandru Seserman, concurentul de la Mireasa, sezonul 5, are 28 de ani și locuiește în Botoșani. Tânărul lucrează ca barman, iar în trecut a mai lucrat ca antrenor de fitness.

Citeste si: Cine este Andrei Perneș de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul visa să devină polițist

Cătălin Alexandru Seserman de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cine este Aron Bob de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul visează să o pozeze pe Antonia

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

”M-au acceptat fără experiență și, cum mie îmi place sa evoluez, am invatat foarte rapid. Sunt barman de aproximativ 5 ani. Ulterior, am făcut și un curs de lucrător în bar.

Am făcut și un curs de frizer după ce am dat bac-ul. Nu am luat proba la Limba Romana și m am apucat de curs. Am lucrat ca frizer o luna și puțin. Am luat bac-ul după un an și apoi am mers la facultate. Îmi plăceau mai mult distractiile si de aceea nu am luat bac-ul. Tata făcea mișto de mine, mama nu mi-a zis nimic, dar am recuperat. Pe moment am fost dezamăgit, dar am luat-o ca pe o învățătură de minte”,

a spus concurentul de la Mireasa, sezonul 5, pentru a1.ro

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, este zodia Taur, și își dorește să cunoască o fată fie sinceră, asumată, care să țină la glume și să nu fie negativistă.

Citeste si: Concurente Mireasa, sezonul 5. Vezi cine sunt fetele din casa Mireasa 2022 FOTO

Cătălin Alexandru Seserman de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Facebook]

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 4

Finala Mireasa, sezonul 4, a avut loc pe 19 decembrie 2021, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus ”DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 4: Ela și Petrică, Ion și Raluca Ana și Alex. Însă premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Ela și Petrică, în urma voturilor publicului.

Cei doi doi tineri căsătoriți au fost în extaz, la fel și fanii, care i-au votat în număr destul de mare și au crezut în dragostea lor încă de la început.

De-a-lungul acestui sezon din Mireasa, Ela și Petrică au fost votați de nenumărate ori ”băiatul săptămânii”, respectiv ”fata săptămânii”, având o mulțime de susținători.

Distribuie pe: