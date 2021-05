Cine este Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9. Concurentul din echipa lui chef Florin Dumitrescu vrea în Marea Finală. „Am venit să câștig!”

In articol:

Cătălin Amarandei în vârstă de 28 de ani este bucătar de meserie. Tânărul a profesat în țară, dar și în multe restaurante din străinătate. El a venit la Chefi la cuțite hotărât să câștige competiția.

Cine este Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite 2021

Concurentul a început să-și câștige singur banii la vârsta de 14 ani. Ambițios și muncitor, Cătălin Amarandei și-a încercat norocul în mai multe țări și a avut parte de dezamăgiri uriașe.

Tânărul a povestit în audițiile Chefi la cuțite cum a fost păcălit cu o ofertă de muncă în străinătate, ce s-a dovedit a fi o înșelăciune. Dezamăgirea respectivă nu l-a făcut să dea înapoi de la alte provocări și după ce a muncit o vreme ca bucătar și a făcut cursuri de calificare, a ajuns să profeseze în numeroase state.

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici.

Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei.

Cătălin Amarandei a intrat în echipa lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite

Competiția culinară de la Antena 1 este cea mai mare provocare pentru Cătălin Amarandei. El a decis să participe la Chefi la cuțite pentru a demonstra că este un bucătar talentat și poate ajunge departe în concurs.

În audiții, tânărul a ales să facă un mușchiuleț de miel în crustă de ierburi aromate cu piure de trufe și legume de toamnă, preparat care i-a impresionat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

El a luat trei cuțite din partea juraților și a trecut în bootcamp, unde a făcut o figură frumoasă. De altfel, Cătălin Amarandei a declarat că se vede în Marea Finală de la debutul competiției. Tânărul a primit tunica albastră și va face parte din echipa lui Florin Dumitrescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite.