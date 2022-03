Cine este Cătălin Cazacu de la "Dancing on Ice" 2022. Bărbatul a căzut de 23 de ori la primele repetiții

In articol:

Partenerul Ramonei Olaru a fost pe podium la toate clasele de juniori și este primul pilot timișorean care a participat la campionatul mondial World SuperBike. De câțiva ani buni s-a făcut cunoscut în lumea mondenă a showbiz-ului românesc.

Cine este Cătălin Cazacu

Bărbatul a avut la braț unele din cele mai râvnite doamne și domnișoare, motiv pentru are i se mai spune și Don Juan de România.

Campion la motociclism, Cătălin Cazacu a obținut 8 victorii din 8 posibile, fiind campion la Romanian Superbike, clasa Superbike Challenge. A fost vicecampion național și vicecampion Romanian SuperBike, campion European Riders Cup și dublu campion național la clasa supersport, campion Romanian SuperBike și vicecampion național.

„Am început să practic motociclismul de mic, de la vârstă de 7 ani. Pot spune că e pasiunea vieții mele acest sport. Aveam 11 ani, când am câștigat primul premiu la clasele de juniori', a declarat acesta.



Cătălin Cazacu s-a numărat printre prezentatorii de la „Vulturi de noapte', alături de Victor Slav și Giani Kiriță. Tot în trustul Kanal D, Cătălin Cazacu a fost prezentatorul emisiunii Cash Taxi.

Sportivul a avut mai multe relații amoroase cu femei cunoscute în showbiz.

Cătălin Cazacu patinează în noua emisiune "Dancing on Ice"

În urmă cu 12 ani, acesta a cunoscut-o pe Nicoleta, femeia care l-a făcut tătic și cu care a fost împreună timp de cinci ani. Cei doi au un fiu, Andrei, în vârstă de 11 ani. A fost împreună și cu creatoarea de modă Maria Simion, dar și cu cântăreața Emilia Mușală. Printre cuceririle sale se numără și ispita Bianca Roman sau Roxana Butnaru.

Sportivul cu peste 400 de trofee s-a angajat într-o nouă provocare, pe care speră să o și ducă la capăt. Bărbatul va face echipă cu Codruța Moiseanu.



Și Cătălin Cazacu a acceptat provocarea gheții [Sursa foto: https://www.instagram.com/cazacu21/]



”Această emisiune reprezintă cu adevărat o provocare și depășirea limitelor pe care credeam că le am, nemaiavând niciun contact cu patinajul și nici cu dansul. Nu am făcut dansuri niciodată, nu s-au intersectat niciodată cu meseria mea, deci cred că sunt cel mai departe dintre toți de acest domeniu. Fiecare antrenament este dificil în felul lui, însă primele au fost cele mai grele. În prima zi am căzut de aproximativ 23 de ori, dar...cine numără? Când crezi că stăpânești mai bine arta patinajului atunci tragi cea mai mare trântă”, a declarat Cătălin Cazacu.



Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu, antrenor și coordonator al unei secții de patinaj artistic din București, vor lupta împreună pentru a îndeplini visul lui Cezar Sendrea. În vârstă de doar 15 ani, băiatul își dorește să facă performanță în hochei, însă costurile ridicate și posibilitățile financiare mici ale familiei sale îi umbresc deocamdată viitorul sportiv la care acesta visează.







sursă: viva.ro