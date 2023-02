Cine este Cătălin Neamțu. Biografie: Vârstă, carieră, familie. Actorul a fost la un pas de moarte anul trecut

In articol:

Biografie Cătălin Neamțu

Cătălin Neamțu s-a născut pe 9 iulie 1981, în București și în prezent este un actor desăvârșit și iubit de foarte multă lume.

Acesta a terminat Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București, în anul 2000, apoi a absolvit Universitatea Națională de artă teatrală și cinematografică „ I. L. Caragiale”, cu specializarea actorie.

Cariera lui Cătălin Neamțu

Pe parcursul carierei sale, Cătălin a făcut parte din mai multe proiecte, atât piese de teatru, cât și filme. De asemenea, actorul are un palmares important de premii pentru cel mai bun spectacol, cum ar fi:

1999 Premiul special al juriului pentru cel mai bun spectacol – Viata e un joc – Festivalul George Constantin,

1999 Premiul pentru rol secundar în spectacolul Viata e un joc – Festivalul George Constantin,

2001 Premiul presei pentru cel mai bun spectacol – Beckman – Festivalul Altfest

În perioada 1996-2000 a fost membru al trupei de teatru a COLEGIULUI NAȚIONAL „GH.

LAZĂr”, apoi a făcut parte din echipa Teatrului Podul, până în 2002.

Filmografie:

5 minute (2019)- Florin Trailer

My Fair Lady (2019)

Romanian Tradition (2019)

Vlad (2019)- Emil Trailer

Triplusec (2018)

MultiFUNctionalii (2017)

IMPROvSHOW (2014)

Mamaia (2013)- Anton Trailer

Las fierbinți (2012)- Popic a lu' Mizilic

S-a furat mireasa (2012)- Sifon Trailer

Și caii sunt verzi pe pereți (2012)- controlor CFR Trailer

Hârtia va fi albastră (2006)- transmisionist Trailer

Challenge Day (2005)- antrenor de box

Second Hand (2005)

Italiencele (2004)- Bingo

Visul lui Liviu (2004)- Grasu

Colorat in negru (2002)

Pe lângă pasiunea sa pentru teatru și film, Cătălin susține și spectacole de Stand Up Comedy, atât în România cât și în afara țării.

„Tinerii trebuie să creadă în ce şi-au pus în cap. Eu pot să fie un exemplu, am fost un copil sărac, cu bursă socială. Dacă îţi doreşti să fii actor, fără compromisuri grosolane, poţi să fii unul. Mă refeream la compromisuri artistice.

Dacă vrei cu adevărat meseria asta, faci orice e nevoie. Planurile sunt uşor separate. Viaţa de pe platou e una, cea din afara lui e alta. E foarte important cum pleci de la început, cu ce setezi”, a povestit Cătălin în urmă cu ceva timp.

Cătălin Neamțu a făcut parte din staff-ul de la Românii au Talent în 2022. Acesta a fost la un pas de moarte, din cauza unui număr de magie la care a participat. El se afla într-unul din patru sicrie aduse în scenă de către un concurent.

Din cauza unei confuzii, magicianul era pe cale să arunce cu un topor chiar în sicriul în care era Cătălin. Din fericire, membrii din producție au oprit numărul la timp.

Cătălin Neamțu. Familie

Cătălin Neamțu are 3 copii minunați, două fete și un băiat. Fiica cea mare, Smaranda Ioana, are 15 ani, fiul său, Petru are 11 ani, iar mezina familiei este Zoe și împlinește 5 ani în martie, anul acesta.

Actorul este foarte rezervat atunci când vine vorba de viața privată, familia lui fiind mereu departe de lumina reflectoarelor.

Surse: cinemagia.ro, libertatea.ro