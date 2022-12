In articol:

Iată cine este și cu ce se ocupă Cătălin Zmărăndescu! Află care a fost cea mai grea perioadă din viața celebrului sportiv și cine l-a împiedicat să își pună capăt zilelor după un moment de cumpănă.

Cine este Cătălin Zmărăndescu

Cine este Cătălin Zmărăndescu. Cunoscut ca unul dintre cei mai buni luptători din România, Cătălin Zmărăndescu a devenit celebru după ce a participat la mai multe show-uri de televiziune, unde s-a remarcat prin atitudinea sa dură.

Citește și: Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre ziua în care a vrut să-și pună capăt zilelor! „A fost un moment de slăbiciune”. Cine l-a salvat înainte de a recurge la gestul necugetat: „A luptat cu mine”

În vârstă de 49 de ani, Cătălin Zmărăndescu s-a născut pe 26 ianuarie 1973, în București. Zmărăndescu are la activ nenumarate victorii, fiind declarat de mai multe ori campion la lipte libere și la arte marțiale. Pe lângă cariera sa în sport, Cătălin Zmărăndescu a fost pentru aproape 16 ani bodyguard-ul lui Gigi Becali.

Cine este Cătălin Zmărăndescu. Momentul de cumpănă din viața sa. „M-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol” [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Cătălin Zmărăndescu a vrut să-și pună capăt zilelor

Una dintre cele mai grele perioade din viața lui Cătălin Zmărăndescu a venit în 2009, când a primit o condamnare la închisoare cu suspendare.

Totul a început după ce niște hoți i-au furat mașina lu Gigi Becali, iar Zmărăndescu a încercat să-și apere șeful.

După o lună de arest, fiind anchetat și judecat pentru un caz de răpire de persoane, Cătălin Zmărăndescu simțea că viața nu mai are sens pentru el, dorind să-și pună capăt zilelor. Salvarea fostului sportiv a fost un prieten foarte bun de al său.

Citește și: Cătălin Zmărăndescu a încasat bătaie de la 20 de indivizi deodată: „N-o să uit niciodată”. Declarațiile surprinzătoare ale sportivului

„În momentul în care am pierdut tot, după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol: „De ce mai trăiesc? Am fost prost, am făcut greșeli, una după alta!”

Și m-a sunat un prieten foarte bun, de-al meu, psiholog de meserie: „Ce faci, mă? Ești bine, unde ești? Hai că vin acum!”. S-a așezat lângă mine, cu picioarele în gol: „Dacă sari tu, sar și eu!”. Mi-a zis: „Ești un egoist, un prost, un nesimțit!.”

De ce? „Pentru că te gândești doar la tine, nu la mama, nu la tatăl tău. Nu ești nici primul, nici ultimul. Mă, dar dacă aveai vreo boală incurabilă, ce făceai?!”, a povestit Zmărăndescu, în podcastul lui Damian Drăghici, potrivit digisport.ro.

sursă: digisport.ro