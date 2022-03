In articol:

Cine este Ciprian Surugiu de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a fost întrebat dacă este rudă cu Fuego. Vezi care a fost răspunsul lui Ciprian Surugiu de la Românii au Talent 2022.

Cine este Ciprian Surugiu de la Românii au Talent, sezonul 12

Ciprian Surugiu de la Românii au Talent, sezonul 12, are 44 de ani și este din Iași. Concurentul de la Românii au Talent 2022 i-a încântat pe jurați cu vocea sa puternică, dar și cu talentul tău de a imita voci.

Deși suferă de hipoacuzie pe partea dreaptă, Ciprian Surugiu de la Românii au Talent, sezonul 12, a cântat impecabil, iar jurații i-au apreciat vocea.

Citeste si: Câți ani are Alexandru Pârgaru de la Românii au Talent 2022. Tânărul este considerat ”copilul de diamant al României”

Ciprian Surugiu de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Victor Moiseev, moment spectaculos la Românii au Talent 2022. Jurații s-au ridicat în picioare ca să îl aplaude pe concurent

Citeste si: Joe Biden, decizia extrem de periculoasă a momentului. Se întâmplă chiar azi la granița cu Ucraina. Cum va reacționa Putin?- bzi.ro

”Mă numesc Ciprian Surugiu, sunt din Iași și am 44 de ani. Pasiunea mea este muzica de foarte mulți ani. Când aveam patru ani, la televizorul ăla alb negru pe care îl știm cu toții a apărut fimul „Dragoste la Acapulco” cu Elvis Presley. În primele cadre apare Elvis cântând cu mariachi și acolo s-a produs magie, s-a produs click-ul. În momentul ăla a venit și maică-mea și se uita la mine, mă vedea că eram pierdut acolo în ecran și îmi zice că atunci când voi fi mare o să fiu ca el (Elvis)”, a povestit Ciprian, înainte de a urca pe scenă.

Jurații de la Românii au Talent 2022 au fost curioși să afle dacă concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, este rudă cu Fuego, dat fiind că au același nume, însă Ciprian a spus că nu are nimic în comun cu acesta.

”Nu doar coincidență de meserie. Deși am terminat dreptul cu licență la Academia de Poliție sunt solist”, le-a spus Ciprian celor patru jurați.

Citeste si: Casiana Biteș, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12. Concurenta suferă de o boală cumplită care îi reduce speranța de viață

Ciprian Surugiu de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Ciprian Surugiu, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Jurații de la Românii au Talent 2022 au apreciat numărul artistic susținut de Ciprian Surugiu la Românii au Talent, sezonul 12, și l-au trimis pe concurent în etapa următoare a concursului.

”Eu vreau să îl imiți pe Paul Surugiu...Ciprian eu am o afinitate așa, tu ai 44 de ani, eu am 44 de ani, tu ești polițist cântăreț, eu am fost polițist adjectiv. Eu zic că anumite lucruri aveam în comun și m-a distrat foarte mult momentul tău, mi-a dat așa o stare de bine. Cam atât am avut de zis”, a spus Dragoș Bucur.

”M-am simțit foarte bine și mi-a plăcut surpriza asta că ne-ai pus să ghicim noi personajele. Evident că apreciez talentul tău de a trece așa ușor de la o voce la alta. Te felicit”, a spus Andra.

”Și eu sunt pregătit să semnez aici un ordin pe unitate, mă pregătesc să-l avansez. Dumitru Ciprian Surugiu se avansează în titlul de patru de DA pentru prestația din această seară de la emisiunea Românii au Talent”, a spus Andi Moisescu.