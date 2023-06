Cine este Ciprian Titi Stoica. Deputatul de la AUR riscă să fie exclus din partid

In articol:

Cine este Ciprian Titi Stoica? Deputatul de la AUR riscă excluderea din partid din cauza comportamentul neadecvat, după ce și-a sunat mai mulți colegi de partid și oameni politici și le-a adresat cuvinte jignitoare.

Cine este Ciprian Titi Stoica

Ciprian Titi Stoica, născut la data de 1 mai 1982, este în vârstă de 41 de ani. Deputatul de la AUR este originar din Recaș, Timiș și a fost ales în funcția de deputat AUR în anul 2020.

Bărbatul este acuzat că și-ar fi sunat colegii la ore neadecvate, precum 01:00, în toiul nopții, însă nu recunoaște acest lucru.

Deputatul de la AUR, Ciprian Titi Stoica a mărturisit că și-a sunat un coleg în timpul nopții, însă a admis că a greșit și și-a cerut iertare.

Cu toate acestea, mai mulți parlamentari și oameni politici au declarat că au fost apelați de colegul lor în ultimele două săptămâni.

"Sunt mamă de trei copii, sunt om în toată firea, am o vârstă şi mi se pare că este anormal şi imoral să suni. De exemplu, aseară, între 01.00 şi 03.00, am fost sunată, apelată de pe număr ascuns de data aceasta, dar coroborat cu tot ce au spus colegii mei deputați este clar că despre domnul deputat Titi Stoica este vorba. Inițial, am fost sunată de pe numărul dânsului, dar l-am blocat pentru că refuz să am orice tip de comunicare cu asemenea indivizi. Azi-noapte nu am răspuns, dar am răspuns în alte dăți. I-am răspuns şi mi-a reproșat cum de mi-am permis", a declarat Laura Vicol, deputat PSD.

Ciprian Titi Stoica riscă să fie exclus din partid

George Simion, liderul AUR a anunțat în data de 7 iunie 2023, în noaptea de marți spre miercuri, că deputatul Ciprian Titi Stoica va fi exclus din partid după ce și-a apelat mai mulți colegi în toiul

nopții și le-a adresat cuvinte jignitoare și înjurături.

De asemenea, liderul AUR a recunoscut că fostul său coleg de partid are probleme cu alcoolul, iar în noaptea în care i-a apelat pe politicieni era sub influența băuturilor alcoolice.

„Are o problemă cu alcoolul, mulți români suferă de această patimă. Nu face cinste Parlamentului. Da, o să-l excludem, noi alegem de fiecare dată să dăm un exemplu.

E dureros sa-ți împuținezi rândurile, dar nu putem tolera. E bine să nu ținem gunoiul din preș. A încălcat statutul parlamentarului AUR. Există o prevedere să nu faci de râs partidul și grupul din care faci parte”, a spus George Simion

Surse: opiniatimisoarei.ro, stiripesurse.ro, antena3.ro, wikipedia.org