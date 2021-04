Cine este Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din Capitală. A pierdut doi copii la vârste fragede: „Mult timp am negat realitatea!”

In articol:

Clotilde Armand, născută în 1973 la Pointe a Pietre, Franța, este soția matematicianului Sergiu Moroianu și mamă pentru patru copii. Este absolventă de MIT( Massachusetts Institutes of Technology), membru fondator al USR, europarlamentar, iar în prezent ocupă postul de primar al Sectorului 1 al Capitalei.

Copilăria Clotildei Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei

Clotilde Armand provine dintr-o familie cu rădăcini nobile. Bunica din partea mamei a fost fiica contelui lui Champs de Saint Leger, iar bunica paternă a fost verișoara scriitorului romancier și dramaturg Jean Giraudoux.

Primărița Sectorului 1 al Capitalei a învățat la Școala Notre-dame din Cusset, după care a fost transferată la cea din Vichy. Clotilde Armand urmat pașii tatălui ei și primii ani universitari i-a petrecut la Ecole Centrale de Paris, de unde a obținut diploma de inginer. În anii 1995-1997 a studiat masterul la Massachusetts Institute of Technology, unde a fost asistentă la unul dintre cursuri și a obținut titlu de Master of Science. La MIT l-a cunoscut pe soțul ei, Sergiu Moroianu, care în vremea aceea studia doctoratul.

În Campania Electorală din 2016, această declara pentru publicația Gândul cum a fost perioada în care l-a întâlnit pe soțul ei. „ Eu m-am întâlnit cu viitorul meu soț în America. A fost ziua Europei și chiar asta am povestit cu el. M-am întâlnit cu el la Clubul European. Eram în America și noi, europenii, aveam aceeași cultură și deodată eram împreună. Știți, aveam o proximitate culturală de valori foarte mare și el când a vrut să mă convingă să mă căsătoresc cu el am spus ok, dar trebuie să cunosc țara ta.

Făceam un internship, un stagiu, o practică la Paris și timp de o săptămână am scăpat de practică această și am luat un avion și am ajuns în București. Am stat două zile în București și imediat m-a dus la munte, în munțîi Făgăraș și a fost o descoperire extraordinară, a fost un șoc vizual, estetic. Și am spus da, o să venim în România ”, declara Clotilde Armand în anul 2016.

În anul 1996, când a venit în vizită în România pentru a o cunoaște pe mama soțului ei, aceasta s-a îndrăgostit de București, declarând că este un oraș extrem de deosebit. „ Bucureștiul mi s-a părut un oraș de descoperit, un oraș extrem de frumos. Trebuie să știți că noi, francezii, avem un ochi pentru patrimoniu. Franța nu a fost mereu așa de bine pusă în valoare cum este acum. Nici Spania, nici Italia. Noi știm să vedem tot ce este frumos, chiar dacă este un pic de mizerie în față. Și chiar să știți că Bucureștiul este un oraș foarte frumos ”, a declarat franțuzoaica.

Clotilde Armand, primarul sectorului 1 al Capitalei[Sursa foto: Mediafax]

În anul 1999, în urma căsătoriei cu românul Sergiu Moroianu, s-a stabilit în București, unde a avut mai multe joburi în diferite corporații. Aceasta a făcut voluntariat și s-a implicat în multe acțiuni, ceea ce a făcut-o să între în politică. Când și-a depus candidatura la primăria Sectorului 1, Clotilde Armand a declarat că vrea să ofere bucureștenilor o viață normală de oraș. Eu ce vreau să ofer este o viață normală, o viață normală de oraș, adică trotuar pentru pietoni, piste de bicicliști, străzi și parcări pentru mășini. Nu vi se pare normal? ”, declara primărița.

Viața Clotildei Armand și moartea celor doi copii ai săi

Clotilde Armand a scris cartea „Am ales România. Povestea Mea”, în care a dezvăluit cum a fost viața ei ca femeie, ca mamă, dar mai ales despre cele mai dureroase momente pe care le-a trăit ca părinte. Ea a dat naștere la șase copii, dintre care doar de patru se mai poate bucura, lucru care îi provoacă mare suferință în suflet.

Ondine a murit subit la o săptămână de la botezul acesteia, iar pe Clara, în vârstă de 10 ani, a pierdut-o în anul 2011 cand a fost lovită de un motocilist pe trecerea de pietoni. Nu s-a putut face nimic pentru fetiță, dar nici pentru motociclist, amândoi au murit pe loc. Cei patru copii ai săi urmează școli publice și vorbesc fluent română și franceză.

Momentul în care și-a pierdut cele două fetițe, Ondine și Clară, au fost povestite în cartea sa. „ Când a murit, am crezut că va fi sfârșitul perioadei fericite din viața noastră, sfârșitul tuturor ambițiilor pentru mine și pentru Sergiu. Adică mi se părea că lovitură sorții e așa de mare, că nu ne vom reveni niciodată. După accident, mult timp am negat realitatea. Apoi, m-am gândit că avem o parte din familie pe pămant și o parte în ceruri, o parte care ne așteaptă și pe noi.

M-am gândit că ne vom ruga mult și prin rugăciune, prin împartășanie, prin mintea noastră vom fi mereu împreună și va fi că înainte. Vom vorbi cu ea așa, normal, în viața de zi cu zi. La început voiam să-i pun masă Clarei cu noi și îmi amintesc cât de mult am suferit și am plâns când Sergiu a refuzat categoric să-i pun pantofii sub bradul de Crăciun. În amintirea Clarei, dau fiecărui copil câte un lucru de-al ei, pentru că așa făcea ea: dădea cadouri tuturor ”, a scris Clotilde Armand în cartea sa.