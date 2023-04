In articol:

Cine este Constanția de la „Bravo, ai stil!” 2023. Tânăra are 21 de ani și este studentă în anul doi, în București. Se consideră o persoană creativă, în ceea ce privește moda.

Cine este Constanția de la „Bravo, ai stil!” 2023

Constanția este una dintre cele 10 concurente din emisiunea „Bravo, ai stil!” 2023. Tânăra are doar 21 de ani, este născută în Bender, Republica Moldova și locuiește în București de la vârsta de 4 ani.

În prezent, Constanția este studentă în anul II la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universității de Arte București (UNArte). Concurenta își caracterizează stilul vestimentar ca fiind unul elegant, clasic și nonconformist. Tânăra spune despre ea că este foarte creativă.

„Am 21 de ani, sunt din Republica Moldova, acolo m-am născut, în localitatea Bender și am venit în București la vârsta de 4 ani și în prezent sunt studentă la Facultatea de Arte Plastice, la profilul de Grafică.

Îmi amintesc de când eram mică, de la 15 ani că mă uitam la „Bravo, ai stil!” și îmi plăcea foarte mult am așteptat să devin majoră, să particip și uite că am ajuns aici. Consider că una dintre abilitățile mele cele mai bune pentru acest show este creativitatea.

Mă bucur foarte mult să fac parte din acest show și vreau să mă descoperiți pe mine, stilul meu, tot ce fac eu, arta mea și tot ce ține de mine și o să vă surprind cu lucruri noi, ținute, tot ce vă imaginați și ce nu vă imaginați. Vă rog frumos să mă susțineți și promit că nu o să vă dezamăgesc și puteți avea toată încrederea în mine”, a dezvăluit Constanția, în prima ediție a noului sezon „Bravo, ai stil!”, conform Kanal D2.

Citește și: Cine este Jasmine de la „Bravo, ai stil!” 2023. Concurenta are doar 22 de ani

Cine este Constanția de la „Bravo, ai stil!” 2023. Concurenta este studentă în anul doi [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Din păcate ne despărțim.” Armin Nicoară a luat pe toată lumea prin surprindere, la mai puțin de un an de când a făcut pasul cel mare alături de Claudia Puican. Ce veste a dat artistul- kanald.ro

Citeste si: O fetiță de 5 ani a luat telefonul mamei să se joace și s-a ales cu 10 motociclete, 10 perechi de cizme și un Jeep- stirileprotv.ro

Cine sunt jurații de la Bravo, ai stil! 2023

Maurice Munteanu

Începând cu anul 2017, Maurice Munteanu este unul dintre cei trei jurați din emisiunea „Bravo, ai stil!” și este foarte fericit că face parte din acest proiect.

„După câteva sezoane în care am jurizat concurente cunoscute publicului larg, cred că a venit momentul mult aşteptat, nu numai de mine, acela de a analiza abilităţile stilistice ale unor tinere care nu s-au aflat neaparat în lumina reflectoarelor. Aştept cu nerăbdare această experienţă, cu aceeaşi curiozitate pe care, sunt convins, o are şi publicul. Aştept să fiu suprins! Placut, sunt convins! Vă invit să urmăriţi, pe Kanal D2, din 2 aprilie, de la 19:00, un nou sezon Bravo, ai stil!”, a declarat Maurice Munteanu.

Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu face parte din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!” încă din primul sezon. Anul acesta, pe lângă Maurice Munteanu, vedeta îl va avea aproape pe Alexandru Abagiu.

„Sunt convinsă că deja, după ce acest show a înregistrat un succes urias, fetele ştiu care vor fi pretenţiile noastre de la ele! Îmi doresc spectacol total şi evoluţie vizibilă, şi pentru asta suntem şi noi, juraţii, acolo, să le impulsionăm şi să le ajutăm să găsească cele mai interesante combinaţii stilistice, în acord cu personalitatea lor.”, a spus Raluca Badulescu.

Alexandru Abagiu

Alexandru Abagiu este noul jurat al emisiunii „Bravo, ai stil!”. Celebrul make-up artist, se alătură Ralucăi Bădulescu şi lui Maurice Muteanu, cei doi membri ai juriului apreciaţi de-a lungul timpului de telespectatori.

„ Sunt foarte fericit să mă aflu la masa Juriului <Bravo, ai stil!> şi îmi doresc să văd noua generaţie de concurente, să le înţeleg reperele, să le observ mai de aproape estetica şi să ma las suprins şi intrigat.

Şi pentru că rolul meu în emisiune este, în primul rând, unul educativ, îmi doresc să pun pe tavă toate informaţiile pe care am avut şansa să le acumulez în aceşti ani mulţi de experienţă. Cred că va fi un nou sezon foarte proaspăt, cu potenţial enorm în conturarea următorului val de influenceri şi formatori de opinie în modă şi beauty ”, a spus Alexandru Abagiu.

Citeste si: „Să ne rugăm Domnului și Măicuței Domnului ca să ne ocrotească.” Maria Ghiorghiu, nouă previziune-șoc pentru români chiar înainte de Paşte! Ce i-a apărut în vis- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 3 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anunțul Shakirei care a emoționat o planeta întreagă. Cântăreața și-a luat copiii și a plecat definitiv din Spania: "Mulțumesc celor care m-au încurajat și mi-au șters lacrimile!"- radioimpuls.ro

Citește și: Cine este Beatrice, de la „Bravo, ai stil!”. „Nu am venit în competiție pentru zona de beauty”

Cine este Constanția de la „Bravo, ai stil!” 2023. Concurenta este studentă în anul doi [Sursa foto: Instagram]

Program TV „Bravo, ai Stil!” 2023

Noul sezon „Bravo, ai stil! 2023” este difuzat, începând cu data de 2 aprilie, de la ora 19:00 la noul post de televiziune Kanal D2. „Bravo, ai stil! 2023” a revenit cu un sezon inedit, ce va putea fi urmărit doar pe noul post Kanal D2.

Schimbarea a fost anunțată de Ugur Yesil, CEO şi Executive Board Member Kanal D, la împlinirea a 16 ani de când postul de televiziune s-a lansat în România.

„Ne bucuram mult să venim cu veşti bune, mai ales în această zi specială. Kanal D2 va emite începând din 2 aprilie, va fi o televiziune generalistă, cu o adresabilitate naţională. <Bravo, ai stil! >, o emisiune fashion, cu un succes uriaş, va face parte din grila de programe a Kanal D2. E un transfer important, strategic, care are legatură şi cu poziţionarea noului post TV.”, a declarat Ugur Yesil, CEO şi Executive Board Member Kanal D.

Emisiunea „Bravo, ai stil!” va putea fi urmărită de luni până vineri, de la ora 19:00, la Kanal D2.

Sursa: kanald2.ro