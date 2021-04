In articol:

Cine este Corina Popescu de la Şef sub acoperire 2021. Aceasta este lider într-o lume a bărbaţilor.

Vezi cum a ajuns Corina Popescu să lucreze în domeniul energetic.

Corina Popescu este directorul general al companiei Electrica SA, una dintre cele mai importante companii care distribuie şi furnizează energie electrică în România.

Electrica SA este pe piaţa de energie de peste 120 de ani, are peste 8.000 de angajaţi, iar cifra de afaceri depăşeşte un miliard de euro pe an. Totodată, Electrica SA este o companie privată, care este listată la bursele de la Bucureşti şi Londra în care statul român deţine 49%.

"Sunt Corina Popescu, director general Electrica S.A. Energia e o lume a bărbaţilor, nu e o lume a femeilor. Toată lumea m-a tratat ca pe o femeie care nu ştie, dar ştiu. Sunt un om care a coborât într-o turbină, care a intrat într-o centrală. Am urcat pe un coş de fum pe care îl vedeţi la centralele termo. Sunt un om care a lucrat în staţii de transformare, sunt un om care a lucrat pe stradă, făceam manevre în posturi subterane. Am fost acolo cu ei pe teren la -20 de grade sau la plus 40 de grade.Ştiu şi de ce le e greu, ştiu şi când le poate fi uşor", a spus Corina Popescu.

Corina Popescu de la Şef sub acoperire 2021[Sursa foto: Instagram]

Corina Popescu a răzbit într-o lume a bărbaţilor

Corina Popescu a vrut iniţial să intre la Facultatea de Medicină, dar drumul vieţii a dus-o spre Politehnică. Astfel, după ce a absolvit Faculatea de Energetică, a ajuns să lucreze în domeniul energiei electrice.

"Atunci când mi-am ales meseria, dorinţa mea era să fac medicina, în vremea regimului comunist, când ca să poţi să intrii la medicină, trebuia să memorezi un întreg manual de biologie. Toată viaţa mea am avut o minte logică, apropiată de ştiinţele exacte, care erau şi pasiunea mea.

Sora mea terminase Facultatea de Energetică, cumnatul meu, la fel, tata tot de profesie, inginer. Aşa că singura opţiune pe care o mai avea era să merg la Politehnică. Când am dat examen la facultate, a trebuit să dăm în două serii pentru că eram atât de mulţi încât nu am încăput într-o singură serie. Deci a fost o concurenţă acerbă pe toate poziţiile. Am început facultatea în regimul comunist, am terminat facultatea în democraţie. Am terminat a treia în Facultatea de Energetică, secţia de Electroenergetică", a mai spus şefa sub acoperire.

Corina Popescu a mărturisit că a fost secretar de stat pe vremea guvernului tehnocrat:" Am fost secretar de stat la Ministerul Energiei, tehnocrată, sunt apolitică".

Corina Popescu se împarte cu greu între carieră şi viaţa de familie. Aceasta a povestit că uneori de dragul carierei a fost nevoită să facă şi sacrificii şi să lipsească la evenimente importante, cum ar fi, petrecerea surpriză pe care familia sa i-o pregătise la aniversarea zilei de naştere.

Am un soţ minunat, suntem împreună de 28 de ani, am două fete, cea mare a terminat Psihologia în UK, iar cea mică este foarte hotărâtă, vrea să fie medic veterinar, iubeşte animalele, iar ăsta e visul ei", a povestit Corina Popescu.

Corina Popescu de la Şef sub acoperire 2021[Sursa foto: Instagram]

Corina Popescu, despre experienţa de la Şef sub acoperire 2021

Corina Popescu va purta sub acoperire numele de Raluca Dumbravă, o femeie de 50 de ani, care a lucrat într-un magazin de cartier şi a vândut echipamente electrice.

Directorul Electrica SA a acceptat să intre sub acoperire pentru a vedea cum poate aduce îmbunătăţiri companiei pe care o conduce atunci când va trece prin etapa de liberalizare a pieţei de energie electrică.

"Vreau să merg sub acoperire pentru că piaţa de energie electrică este într-un moment foarte important. Este înainte de liberalizarea completă, aş vrea să văd dacă suntem pregătiţi pentru această nouă provocare, să vâd ce trebuie să schimb pentru ca această liberalizare să ne găsească pregătiţi. Electrica nu înseamnă acest birou. Electrica înseamnă 8.000 de angajaţi care deservesc consumatorul final", a spus Corina Popescu.