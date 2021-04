Cine este Costel Bojog, juratul de la Stand-Up Revolution

In articol:

Costel Bojog va face parte din cel mai nou poriect care va fi difuzat în curând la Antena 1. Emisiunea Stand-Up Revolution promite un show de zile mari.

Cine este Costel Bojog

Costel Bojog este absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Cargiale, București. Este din Bacău și a început să facă stand-up în urmă cu mai bine de 10 ani.

Citeste si: Stand-up Revolution, o nouă emisiune la Antena 1. Cine sunt prezentatorii

În anul 2009, Costel Bojog împreună cu Viorel Dragu și Claudiu Teohari au pus bazele Clubului 99, în care s-au ținut, înainte de pandemie, spectacole cu sute de persoane.

"Încă din 2004 spun glume pe scenă. La început pe 200.000 de lei vechi sau patru beri, cum calculam atunci, iar în prezent pe 200.000 de lei noi sau patru mașini second hand, cum calculez acum. E bine!

Citeste si: El este poliţistul argeşean care l-a trântit la pământ pe bătrânul care a murit sufocat. Trecutul său este unul controversat- bzi.ro

Ce găsiți pe acest site? Informații despre show-uri, am secțiune de blog unde scriu ca un elev de clasa a șaptea, shop online unde veți putea cumpăra chestii faine pe care le face iubita mea, spectacole filmate cu bani și fără bani și multe, multe altele (care nu cred că sunt așa multe, multe).

Și încă ceva, eu chiar vă apreciez și vă mulțumesc că-mi sunteți alături, nu ca alți artiști care spun asta doar așa ca să veniți la show-urile lor sau să le dați bani degeaba.

Vă iu… hai să nu exagerăm… dar chiar vă iubeeee…gata…iubeeesssss…ați prins ideea!", scrie Costel Bojog pe site-ul său la secțiunea despre el.

Citeste si: Jurați Stand-up Revolution. Cine sunt comedianții Teo, Vio, Costel și Dan Badea

Cum s-a apucat Costel Bojog de stand-up

Costel Bojog, unul dintre cei patru jurați Stand-Up Revolution[Sursa foto: Facebook]

Comediantul a povestit în cadrul unui interviu că prima dată a urcat pe scenă spontan, fără să se pregătească înainte.

”Eu nu apucasem să văd cum se face stand-up la noi. M-am dus direct pe scenă. De fapt, chiar în seara în care am şi văzut pentru prima dată, atunci am şi urcat pe scenă. Octavian Strunilă făcea stand-up acolo, cu Bobonete, Bordea, Cristian Dumitru, erau mai mulţi… Teo era şi el printre ei, iar eu doar ce văzusem şi nu pot să spun că m-a dat pe spate foarte puternic. Aşa mai văzusem la Seinfeld, dar nu aveam idee ce face el de fapt acolo, doar înţelegeam cumva convenţia. Şi am urcat pe scenă, dar nu eram pe uscat, adică luasem ceva la bord înainte şi m-am exteriorizat, am fost foarte energic şi am spus o poveste, două-trei. Ţin minte că povestisem cum am stat trei ore la un vivariu din Tulcea cu soţul surorii mele, care era o enciclopedie vie despre natură şi animale. Descriam cât de mică era căsuţa aia şi că noi am stat atâtea ore acolo. Dacă era un muzeu mai mare, un an de zile îl petreceam acolo. Ţin minte că am avut un feedback foarte mişto din partea oamenilor din sală şi cei care făceau stand-up acolo şi mi-au insuflat foarte multă încredere.”, a povestit Costel pentru evenimente-constanta.ro.