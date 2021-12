In articol:

Cristian Faur este un cunoscut compozitor și jurat la Selecția Națională pentru competiția Eurovision 2022, ce se va desfășura în Italia, la The Pala Alpitour Arena din Torino, în perioada 10-14 mai 2022.

Cine este Cristian Faur, juratul de la Eurovision România 2022

Cristian Faur este născut în anul 1971, în Ineu, județul Arad, și este o prezenţă discretă în muzica românească. A devenit cunoscut în 2005, după ce compoziţia sa „ Let Me Try ”, interpretată de Luminiţa Anghel şi Sistem, a obținut locul trei în finala Eurovision de la Kiev, realizând, astfel, cel mai mare record al României in istoria participării la Eurovision.

Citeste si: Cine este Randi, juratul de la Eurovision România 2022

De-a lungul carierei, Cristian Faur a compus melodii celebre, precum „Prin ochii tai pot visa”, interpretată de Paula Seling, „Nu te pot ierta”, „Pentru o zi”, piese cântate de Monica Anghel, „Un ideal”, interpretată de cântăreața Nico, „Tot ce vrei”, cântată de Malina Olinescu, și „Mi-ai spus adio”, interpetată de Angela Similea.

În 2015, compozitorul de 51 de ani a scris aranjamentul pentru orchestra simfonică al imnului SUA, interpretat de Paula Seling, pentru care a primit conplimente din partea ambasadorului Hans Klemm.

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

În anul 2017, Cristian Faur a primit premiul I pentru piesa „Mi-e dor de ochii tăi”, cântată de tenorul Andrei Lazăr, la concursul „Music ADA”,

Eurovision 2022. Cum se va desfășura Selecția Națională

iar din 2018 este angajatul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București, și conduce în paralel cea mai inovatoare platforma de start-up si dezvoltare artistica din România: ARTISTCLASS.

Înscrierile pentru Selecţia Naţională Eurovision Song Contest 2022 au loc în perioada 26 noiembrie-19 decembrie 2021, iar cei care doresc să participe la cea de-a 66-a ediție pot trimite piesele în format electronic, la adresa [email protected]

„Sper că revenirea la Selecția Națională va fi de bun augur, iar artiștii vor profita de această oportunitate pentru a-și încerca șansa de a reprezenta România la Eurovision. Vom promova intens deschiderea înscrierilor, inclusiv în rândul școlilor de muzică și caselor de producție.

De asemenea, așteptăm și proiecte realizate de compozitori din străinătate, pentru a crește volumul de înscrieri și, implicit, nivelul competiției”, a declarat Iuliana Marciuc, manager de proiect Eurovision România.

În perioada 21-22 decembrie, juriul Selecției Naționale vor alege doar 45 de piese, din cele înscrise, iar pe 23 decembrie vom afla semifinaliștii, care se vor confrunta în lunile februarie și martie, urmând ca pe data de 5 martie să rămână un singur reprezentant al țării noastre în competiția internațională.

Citeste si: Cine este Alexandra Ungureanu, jurata de la Eurovision 2022

Eurovision Song Contest se desfăşoară în fiecare an, încă din 1956, iar cea de-a 66-a ediție se va desfășura în Italia, la The Pala Alpitour Arena din Torino, țară care a câștigat ultima ediție a concursului, fiind reprezentată de trupa rock Maneskin. Prima semifinală a competiției va avea loc pe 10 mai, cea de-a doua pe 12 mai, iar Marea Finală se va ține pe 14 mai 2022.

Distribuie pe: