In articol:

Cine este Cristina Bâtlan, singura femeie din juriul de la Imperiul Leilor 2021.

Cine este Cristina Bâtlan, singura femeie din juriul de la Imperiul Leilor 2021

Vezi ce business are frumoasa femeie de afaceri.

Cristina Bâtlan este fondatoarea Musette, dar și unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din România. Afacerea Cristinei s-a extins în toată țara, dar și în marile orașe ale lumii: Paris, Viena, Luxemburg sau New York.

Cine este Cristina Bâtlan, singura femeie din juriul de la Imperiul Leilor 2021[Sursa foto: Instagram]

Cristina Bâtlan era studentă la drept, iar la 19 ani a realizat că nu vrea să practice meseria de avocat, așa că ea și soțul său, Roberto Bâtlan, au renunțat la cursurile facultății și au dat startul unei mici afaceri. Cumpărau materiale și le vindeau magazinelor cu adaos de 1000%. În 1995 au achiziţionat prima fabrică, unde fabricau genţi.

„De când am lansat produsul Musette, un produs care să ne reprezinte și care să fie imaginea noastră într-o piață, de atunci ne-am dorit să fie un produs care concurează cu cele mai mari case de modă din lume.

La 19 ani am început să lucrăm cu țesături, cu cele mai mari case de modă din lume, cu cei mai mari producători la nivel mondial și i-am reprezentat în România. Am învățat tot ceea ce înseamnă partea artistică pentru materii prime, am avut de învățat o dată pe partea creativă, al doilea lucru foarte important pe care nu am fi putut să-l învățăm din România, ci doar din Italia, aveam acces în fabricile lor, vedeam cum sunt laboratoarele, cum tratează zona de creație. Și un alt lucru foarte important, am lucrat cu cel mai mare producător de vâscoză din lume, l-am reprezentat în România și vedeam cum își analizează activitatea în fiecare zi, indiferent că era top ten în Italia, cei mai bogați oameni din Italia, ori de câte ori călătoream cu el și mergeam într-un drum de o oră, de 45 de minute, pentru că mergeam cu avionul lui, își citea stocurile și avea o mie de pagini de stocuri și urmărea materiile prime. Pentru noi, ăsta a fost cel mai bun exemplu să înțelegem că nu e suficient să fi bogat, că atunci când devii foarte bogat, foarte mare, drumul tău nu se oprește, treaba ta nu se oprește și obligația ta nu încetează. De fapt, le ai pe toate și de multe ori mai mult. Noi nu primeam atunci stocuri de 2.000 sau 1.000 de pagini... ne uitam pe cinci hârtii, zece hârtii, acela era nivelul nostru”, a spus Cristina Bâtlan pentru stirileprotv.ro.

Citeste si: Cine este Dragoș Petrescu, investitor la Imperiul Leilor 2021

Citeste si: Cum se simte minorul care a fost bătut de un bărbat în Hunedoara și ce s-a întâmplat cu agresorul- bzi.ro

Prin anii 2000, Cristina Bâtlan s-a orientat și către fabricarea pantofilor, reușind să deschisă magazine în singurele mall-uri din București, în Unirea şi Bucureşti Mall.

„Apoi ne-am dat seama că nu putem continua ca agenți și că nu este suficient pentru câtă pasiune avem și cum vrem să evoluăm și ne-am gândit să facem un produs propriu. Puteam să alegem confecția de haine, hainele, pentru că era mult mai ușor, aveam materii prime la dispoziție, aveam know-how, aveam acces la toți furnizorii de materii prime însă deveneam concurenții clienților noștri pe care îi avusesem până atunci. Și ni s-a părut incorect pentru că am avut întotdeauna un raport de activitate corect cu clienții noștri, erau deschiși față de noi, noi călătoream extrem de mult și puteam să le furnizăm multe informații, îi împingeam să concureze cu cele mai mari firme din lume, le aduceam țesăturile cele mai potrivite la acel moment, pentru că asta e lupta în modă: trebuie să ieși primul pe piață cu prețul cel mai bun și la timpul potrivit.

Cine este Cristina Bâtlan, singura femeie din juriul de la Imperiul Leilor 2021[Sursa foto: Instagram]

Și am decis să mergem în zona de încălțăminte, despre care nu știam nimic, ne plăceau doar pantofii, ne plăcea calitatea italiană pe care o înțelegeam ca fiind cea mai înaltă la acel moment, am început să studiem, am înțeles că România fusese unul din cei mai mari producători la nivel mondial, primul european, până în 1989, fabricile funcționau, nu erau poate foarte profitabile, însă produceau un număr foarte mare de pantofi.”, a mai spus investitorul pentru sursa citată.

Cine este Dan Șucu, investitor la Imperiul Leilor 2021

Cine este Cristina Bâtlan, singura femeie din juriul de la Imperiul Leilor 2021[Sursa foto: Instagram]

Cristina Bâtlan a deschis prima fabrică la 27 de ani

Cristina Bâtlan a deschis prima fabrică din București la doar 27 de ani. Afacerista și soțul său au întâmpinat probleme fiindcă nu aveau experiență, dar în timp s-au rezolvat toate, iar din greșeli au învățat cum să fie mai buni.

„Aveam 27 de ani când am deschis prima fabrică la București și era o fabrică de genți. Era mult mai ușor să produci genți, importam pantofi, am învățat businessul comercializând întâi, am înțeles unde sunt minusurile și unde sunt plusurile producătorilor de pantofi, deci, să zicem că am început sănătos, organic, deci nu am făcut greșeli de la început. Vreau să vă spun că după ce am deschis fabrica am făcut greșelile, pentru că acolo e vorba de tehnologie, de ani de experiență, de echipă. Am început cu o echipă, pe care pe parcurs a trebuit să o upgradăm, să o dezvoltăm, să aducem oamenii de care aveam cea mai mare nevoie”, a mai spus juratul de la Imperiul Leilor.

Cine este Cristina Bâtlan, singura femeie din juriul de la Imperiul Leilor 2021[Sursa foto: Instagram]

Cristina Bâtlan deține magazine în diferite colțuri ale lumii

În urmă cu zece ani, Cristina Bâtlan a deschis primele magazine din afara României. Brandul Musette se află în Statele Unite ale Americii, Luxemburg, Ungaria, Austria, Franţa, Israel, Mongolia, Bulgaria şi nu numai. Totodată, soții Bâtlan au dezvoltat și segmentul online, iar site-ul companiei face livrări în întreaga lume.

Fondatoarea Musette a fost inclusă de mai multe ori în Topul Forbes al celor mai influente femei din România. Brandul Musette a ajuns la trei fabrici, zeci de magazine în România şi străinătate, 600 de angajaţi şi cifră de afaceri de peste 16 milioane de euro.