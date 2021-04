Cine este Cucu(Adrian Cuc) de la Survivor România. Fondatorul „Noaptea Târziu” intră în echipa Faimoșilor

In articol:

Patru noi concurenți intră în cea mai dură competiție de supraviețuire din Dominicană. Adrian Cuc, Adelina Damian, Andreea Lodbă și Urucu Bogdan sunt pregătiți să facă față provocărilor de la Survivor România!

Cine este Cucu de la Survivor România 2021

Adrian Cuc este originar din satul Topa de Cris, judetul Bihor, și este cunoscut sub numele de Cucu. Acesta a devenit celebru în România datorită proiectului „Noaptea Târziu”, care în prezent are aproape două milioane de abonați pe canalul de YouTube.

În vârstă de 28 de ani, tânărul absolvent al Facultății de Litere, secția Limbi Străine, este influencer, vlogger, cu multe apariții televizate în palmares. În urmă cu ceva timp, Cucu mărturisea că inițial nu a crezut că poate avea succes alături de colegii săi de trupă.

Cucu, influencer

„La început a fost destul de urât, am avut 7 like-uri și 7 dislike-uri, ne-am pus să dormim am zis că îl ștergem mâine, că ne facem de râs, dar dimineață când m-am trezit am început să primesc mesaje și am zis că o să continuăm cu „Noaptea târziu”, spunea Adrian Cuc despre clipul care avea să fie unul dintre cele mai vizualizate de pe YouTube.

Adrian Cuc, unul dintre fondatorii trupei „Noaptea Târziu”

Emi (Emanuel Popescu), Cuza (Adrian Popescu), şi Cucu (Horaţiu Cuc) au reuşit să devină cunoscuți în România făcând parodii muzicale pe melodii celebre.

Succesul tinerilor a venit imediat ce au încărcat primul videoclip pe internet, intitulat „Sunt un Cocalar”, un cover al melodiei Tranquila, a lui Cover J Balvin. Fiecare episod pe care îl filmează începe cu o scurtă ședință, unde pun pe hartie toate ideile nebunesti pe care le au.

Adrian Cuc(Cucu)

Cuza a dezvăluit pentru Libertatea.ro că numele trupei a fost ales întâmplător, pentru că aveau timp doar noaptea să filmeze, fiind studenți în sesiune. Şi aşa a rămas numele, „Noaptea Târziu”. „Dacă ştiam că o să avem atâta succes, poate că ne gândeam la alt nume. Dar şi pe noi succesul ne-a luat prin surprindere.

Adevărul e că noi ne-am apucat de proiectul ăsta pentru a fi cunoscuţi la noi în facultate, pentru a avea mai mult succes la fete, nu ne gândeam să fim formatori de opinie, sau ceva. Abia apoi, odată cu notorietatea, am realizat că trebuie să fim mult mai responsabili, iar celebritatea vine la pachet şi cu o serie de obligaţii”, spunea Cuza.

Adrian Cuc, concurent la Survivor România 2021

Cucu a acceptat provocarea Survivor România pentru că își doreste o schimbare de dinamică în viața sa. El consider că are abilități sportive, pentru că a făcut fotbal, a participat la cross-uri în liceu și la competiții de handball.

Cucu de la Faimoși

„Sunt obișnuit să trăiesc în natură încă de când eram copil, știu să mă descurc în medii naturale. Sunt slab, sunt rapid și cred că am social skills. La final o să mă descurc foarte bine. O să-mi fie dor de oamenii de acasă și va fi greu să mă acomodez cu traseele ”, a spus Adrian Cuc.

SURSE: Libertatea.ro