Cine este Daniel Dumitru de la „Căsătoriți pe nevăzute”. „Am devenit workaholic!”

Cine este Daniel Dumitru de la „Căsătoriți pe nevăzute"

Daniel Dumitru participă în aventura vieții lui la „Căsătoriți pe nevăzute”, emisiunea experiment de la Pro TV. După lungi căutări și multe eșecuri în dragoste, bărbatul este determinat să lase știința să aleagă pentru el.

Cine este Daniel Dumitru de la „Căsătoriți pe nevăzute”

Experții emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute” au găsit partenera ideală pentru Daniel Dumitru. După ce se vor căsători la prima vedere, cei doi își vor da seama dacă sunt unul pentru celalalt.

În vârstă de 36 de ani, Daniel Dumitru este de meserie business manager și recunoaște că este foarte dedicat profesiei sale. Totuși, el mărturisește că în timp a găsit un echilibru între muncă și viața personală. „Ușor, ușor, am devenit workaholic. Recunosc că la un moment dat am avut tendința de a lucra în weekend-uri și chiar am făcut-o. În ultimii doi ani ,i-am impus un echilibru. Începând de acum weekend-urile sunt pentru mine, pentru prieteni, pentru relația pe care sper să o am”, a spus Daniel Dumitru, în cadrul emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”.

Ce reguli are emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute”

Reality show-ul este un format de televiziune unic, în care oameni singuri vor să-și găsească jumătatea. Elementul inedit constă în metodele științifice prin care aceștia vor fi „potriviți” de experții emisiunii. Cu ajutorul lor, participanții vor întâlni persoane cu care sunt compatibili, cu care se vor căsători, iar apoi își vor putea da seama dacă doresc să rămână sau nu împreună.

„Căsătoriți pe nevăzute”, un format experiment

Emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” este un format international, difuzat în Danemarca, Israel, SUA, Africa de Sud și alte 20 de țări. Reality show-ul este un experiment social care investighează dacă modalitățile tradiționale prin care ajungem la jumătatea perfectă sunt singura opțiune pe care o avem sau dacă între două persoane complet diferite, potrivite exclusiv de știință, poate exista și iubire.

PROGRAM TV „Căsătoriți pe nevăzute”. Când se va difuza emisiunea la televizor

Studiile au arătat că 40% dintre oameni repetă aceleași tipare distructive în relațiile lor de cuplu, iar dintre aceștia, 70% au declarat că doar intervenția specialiștilor și sesiunile de terapie i-au ajutat să aibă o relație mai solidă.

Cu ajutorul unor specialiști în psihologie, psihoterapie, psihosexologie, genetică si relații interumane, concurenții vor trece printr-o serie de teste psihologice, teste de feromoni, atractivitate și chiar teste ADN, pentru ca experții să le găsească sufletul-pereche.

Cei doi se vor întâlni pentru prima dată în fața ofițerului Stării Civile, iar după nuntă, vor avea ocazia să se bucure de luna de miere și de timp petrecut împreună pentru a decide ulterior dacă sunt făcuți unul pentru celălalt sau se despart.