Cine este David Goldcher, iubitul Irinei Rimes. Cei doi s-au mutat împreună în Franța

Cine este David Goldcher, iubitul Irinei Rimes. Artista s-a mutat în Franța ca să locuiască alături de iubitul ei, care activează în domeniul artistic.

Irina Rimes și David Goldcher formează un cuplu de ceva vreme și se pare că relația este destul serioasă din moment ce Irina Rimes a lăsat România în urmă și s-a mutat în Franța alături de iubitul ei.

Cei doi au închiriat o casă ca să locuiască împreună. David Goldcher activează în domeniul artistic, la fel ca iubita sa celebră.

”După multe căutări, am găsit apartamentul visurilor noastre. Arată aşa! Are o grădină foarte drăguţă. Vă ţin la curent unde pun patul.

Stăm într-un apartament cu chirie, nu cumpărăm nimic în pandemie“, a spus solista, într-un Instastory, pe contul ei de Instagram.

David Goldcher, creează muzică, a apărut ca interpret în mai multe videoclipuri și se pare că este îndrăgostit lulea de faimoasa moldoveancă, scrie click.ro.

Irina Rimes, amintiri de pe vremea când locuia în Republica Moldova

Irina Rimea a mărturisit la un moment dat că a avut probleme cu banii, iar bugetul zilnic era limitat.

„Mă bucur de lucrurile mici la fel cum mă bucur de lucrurile mari. Eram fericită şi atunci, sunt şi acum. N-am perioade negre de care să-mi aduc aminte şi să zic: „Vai, ce bine că am ieşit de acolo“. Înainte de „Visele“ nu eram OK financiar, aveam cam 30 de lei în buzunar de cheltuit zilnic.

Mergeam cu Andi (n.r. – Bănică), soţul meu, într-un magazin mare, unde totul e mai ieftin, căutam cele mai ieftine chestii şi umpleam trei pungi cu chipsuri şi tot felul de dulciuri”, a povestit Irina Rimes.

Înainte de a deveni cunoscută, artista a fost nevoită să vândă piese ca să poată trăi, fără să viseze că va ajunge atât de renumită.

”Când ajungeam acasă, eram foarte mulţumiţi. Aveam un Matiz ruginit şi mergeam cu el la Chişinău, la munte, peste tot. Săraca maşină, mai mult de 60 de kilometri pe oră nu ducea, dar noi eram fericiţi în ea. Ţin minte cum mergeam noaptea şi ascultam concerte; la Radio România Actualităţi era o emisiune de la 2.00 la 3.00, în care se vorbea despre Bruce Springsteen, Madonna, Sting.

Atunci am făcut piese şi le-am vândut în Republica Moldova, ca să avem bani de trăit. N-am visat că o să fiu supercunoscută, că o să am concerte şi că o să ajung în juriu la „Vocea României“. Era un vis un pic intangibil, dar mereu am sperat”, a declarat Irina Rimes pentru Adevărul.ro.