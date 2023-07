Cine este David Popovici? Biografie: vârstă, studii, carieră „Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru”

In articol:

Biografie David Popovici. La 14 ani, sportivul a devenit cel mai rapid înotător sub 15 ani din istoria Festivalului Olimpic al Tineretului European, înotând 100 de metri în 49,82 secunde.

Cine este David Popovici

David Popovici s-a născut pe data de 15 septembrie 2004, în București. Este unul dintre cei mai cunoscuți înotători din România, datorită rezultatelor sale excepționale.

La vârsta de 4 ani, David Popovici a început înotul la bazinul „Lia Manoliu”, la recomandarea unui medic ortoped pentru a corecta scolioza aflată în stadiu incipient. La doar 9 ani a început să se antreneze la Aqua Team București, cu Adrian Rădulescu, fost înotător, doctor în performanță atletică.

David Popovici a doborât primul său record național, la 50 de metri spate, la vârsta de 10 ani. Sportivul a devenit cel mai rapid înotător sub 15 ani din istoria Festivalului Olimpic al Tineretului European, înotând 100 de metri în 49,82 secunde, la 14 ani.

În ceea ce privește studiile, David Popovici a absolvit Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București.

Părinții lui David, Georgeta și Mihai Popovici, îl susțin necondiționat și au grijă de alimentația și programul său. Mama sa lucrează în domeniul asistenţei socile, dar a absolvit un curs de ofițer control doping în 2021, iar tatăl său a terminat ASE şi lucrează în domeniul vânzărilor.

David Popovici are o carieră impresionantă

David Popovici a devenit cel mai tânăr campion mondial la proba de 200 m liber masculin și unul dintre cei mai tineri campioni mondiali masculin din istoria înotului.

De asemenea, sportivul deține recordul mondial la seniori și la juniori la proba de 100 m liber, precum și recordul mondial la juniori, la 200 m liber.

În 2021, David Popovici a câștigat e medalii de aur și una de argint, la Campionatele Europene de înot de juniori din 2021 de la Roma, unde a doborât de două ori recordul mondial de juniori la 100 de metri liber și o dată recordul mondial de juniori la 200 de metri liber.

În 2022, David Popovici a câștigat două medalii de aur, la Campionatele Mondiale de la Budapesta, la 100 de metri liber masculin și la 200 de metri liber masculin.

Sportivul a participat la Campionatele Europene de la Roma și anul trecut, unde a câștigat aurul la proba de 200 de metri liber. În plus, a obținut medalia de aur, în finala de la 100 de metri liber, unde s-a impus cu timpul de 47.13.

Zilele trecute, înainte de a începe Campionatele Mondiale din Japonia, David Popovici a primit premiul pentru cel mai bun înotător din lume, al anului 2022.

David Popovici participă la Campionatele Mondiale din Japonia 2023

Anul acesta, David Popovici participă la Campionatele Mondiale din Japonia și este pregătit să bată noi recorduri. Sportivul a primit deja un premiu: cel mai bun înotător din lume, din anul 2022.

În proba de 200 de metri liber, David Popovici a ratat obținerea unei medalii și a încheiat cursa finală pe locul 4. Sportivul român s-a calificat în semifinale, după ce a terminat pe locul 2 seria a 12-a, din care a făcut parte, cu timpul de 47:90. A fost al 6-lea timp înregistrat în toate seriile.

„Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost super bune, dar pur și simplu nu am mai putut.

Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru ”, a declarat David Popovici.

David Popovici a terminat pe locul 2 semifinala probei de 100 de metri, cu timpul 47.66, în timp ce ungurul Nandor Nemeth a câștigat cursa, cu timpul 47.62.

Astfel, David Popovici s-a calificat miercuri în finala probei de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoka. Marea finală va avea loc pe 27 iulie, la ora 14:21.

Surse: ro.wikipedia.org, gsp.ro