In articol:

David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel

După 4 zile de la bătaia pe care David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel a primit-o chiar la el în casă, acum s-a aflat cine este, de fapt, Robert Reamzy. Investigațiile au găsit că numele agresorului este Robert Ștefan Cîrleț și este în vârstă de 26 de ani.



Agresorul a fost citat la audierile care au avut loc vineri, însă a decis să nu se prezinte. Polițiștii l-au găsit la adresa la care stă cu chirie, într-un apartament din sectorul 3 al Capitalei.

Polițiștii ar fi dispus măsura cercetării lui în stare de libertate pentru infracțiunile de lovire și distrugere, conform unor susrse GÂNDUL.RO

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Bătaia primită de David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel

David Pușcaș a fost bătut chiar în apartamentul său. În urma agresiunii, Fiul Luminiței Anghel s-a ales cu răni grave, pe care le-a arătat public în mediul online. El le-a povestit prietenilor virtuali că cel care l-a bătut este chiar Robert Reamzy, un fost participant la un concurs de muzică din România.

Despre Robert se știe că a avut o copilărie tumultoasă. El dezvăluia pentru emisiunea concurs că a plecat de acasă la vârsta de 11 ani pentru că avea conflicte nenumărate cu părinții. De asemenea,el a dormit pe străzi și a fost nevoit să cânte manele la petreceri pentru a se întreține.

Citeste si: Gemene în vârstă de 15 ani, date dispărute: mama celor două face eforturi incredibile să le găsească. Iată semnalmentele celor două

Citeste si: Curs valutar BNR 31 august. Euro începe săptămâna în forță

Citeste si: Anamaria Proda a vorbit cu sinceritate despre căsnicia cu Reghecampf! „E foarte rău. Eu cu el n-am...”

Fiul Luminiței Anghel a povestit toată întâmplarea pe Facebook, unde îl acuză pe Robert că el este cel care l-a bătut.

Robert Reamzy, agresoul lui David Pușcaș

„Scriu aici cu o situatie extrem de delicata.in primul rand vreau sa anunt ca nu mai am telefon. Aveam un interviu de job si sa ajung la un prieten.Situatia a fost in felul urmator. eu mi am expus o parere sincera despre Robert Reamzy la un prieten comun. acest prieten pentru ca asa il consideram plecase de la mine si dupa 20 de minute imi scrie intrebandu ma daca mai sunt acasa , evident i scriu ca da si oricum eu trebuia sa plec asa ca ieseam impreuna. Acesta defap era cu Robert care prob il stiti de la vocea , au intrat la mine in casa si de acolo a inceput totul . Robert incepuse sa imi reproseze ce am zis de el si sa devina agresiv a inceput sa imi arunce toate farfuriile paharele ghiozdanul cu portofelu pe geam eu rugandul sa iasa din casa mea apoi a sarit cu pumnii ma calcat cu bocancii pe picior mia zdrobit telefonul si sunt lovit la cap si la ochi. nu stiu cum sa anunt autoritatile sunt efeciiv socat o sa ma duc acum la vecini sa cer ajutor pentru ca ma amenintat ca se va intoarce. vreau sa se stie ca e un om periculos si mai les felul in care ma atacat si eram efectiv fara aparare putea sa ma omoare in casa”, a povestit David.